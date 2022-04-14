歐聯︱歐洲足協擬加設外卡　球會指變相成立歐超聯

歐洲足協（UEFA）在上周的執委會上，討論歐聯的新賽制。其中一項最具爭議，將會是2024年的球聯賽季，可能引入外卡制度，讓未能透過聯賽取得歐聯資格的球會，可循外卡的制度，以較佳歷史成績而取得歐聯席位。部分球會對這個建議皆表達憂慮，更稱這將只不過是由歐洲足協去設立另一個的「歐超聯」。

UEFA在5月10日將舉行執委會，將投票通過有關歐聯制度的改革。有關的建議早在上星期的會議上作出過討論，而投票將會安排在5月10日進行，並且有很大的機會獲得通過。然而有英超球會就質疑，有關的計劃其實只不過是變相融入當初被UEFA推翻的歐超聯。建議中的外卡制度是從2024年的賽季開始，加入兩個外卡席位，讓在本地聯賽中沒法取得歐聯席位的球會，可以因為其「歷史」表現較佳而取得席位。

對英超6強相對有利

有英超球會指，這新規則對英超6強有利，甚至可能令英超取得6個的歐聯名額。而根據目前的歐洲足協球會排名，英超的6強包括車路士（第4）、曼城（第8）、曼聯（第9）、阿仙奴（第11）、利物浦（第14）及熱刺（第19），都在前20名的位置。而目前英超的前4才可以有歐聯或歐聯外圍賽資格，但若然出現外卡，意味非前6的球隊在取得聯賽第5時，只能出戰歐霸，相反是第6的6強隊伍可能從外卡取得席位，認為這是對個別球會的特殊「福利」。

英超球會據報早前就向歐洲足協進行遊說，希望取消有關計劃，據報可能取得進展，其中英國傳媒指，有關歐洲足協的排名系統會保留，但可能不會有球季的疊加，這意味球會可能只以單一球季的表現而換取外卡資格。

有英超球會高層指：「歐超聯只是一個表演，最終沒能推出，但是卻在歐洲足協舉辦的歐聯中實行。」