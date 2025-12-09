歐聯｜沙拿被利物浦剔出作客米蘭大軍　史洛治未判死刑

利物浦球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在周末英超賽後，公開表達出被列作後備以及沒有上陣的不滿，雖然周一（8日）他返回球會訓練基地繼續訓練，但在周二（9日）作客國際米蘭的大軍名單中，就沒有了沙拿的名字，領隊史洛治（Arne Slot）被問到沙拿會否繼續代表紅軍上陣時，他表示仍相信沙拿會回來。

沙拿在上周末球隊賽和列斯聯的比賽後，公開向記者表達有關不滿。史洛治在周一的歐聯出發名單中，沒有列入沙拿。對於沙拿覺得「被拋棄」的言論，史洛治表示：「唯一可以回應的就只有穆（沙拿），我可以估，不過在目前時機並不是正確的事，這是一言難盡。」史洛治亦有被問到，有沒有與沙拿討論過：「我們讓他知道，不需要出發。這是我與他唯一的溝通。在周末之前，我們二人談論了很多，有時長，有時短。」