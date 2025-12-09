歐聯｜沙拿被利物浦剔出作客米蘭大軍　史洛治未判死刑

利物浦球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在周末英超賽後，公開表達出被列作後備以及沒有上陣的不滿，雖然周一（8日）他返回球會訓練基地繼續訓練，但在周二（9日）作客國際米蘭的大軍名單中，就沒有了沙拿的名字，領隊史洛治（Arne Slot）被問到沙拿會否繼續代表紅軍上陣時，他表示仍相信沙拿會回來。
沙拿在上周末球隊賽和列斯聯的比賽後，公開向記者表達有關不滿。史洛治在周一的歐聯出發名單中，沒有列入沙拿。對於沙拿覺得「被拋棄」的言論，史洛治表示：「唯一可以回應的就只有穆（沙拿），我可以估，不過在目前時機並不是正確的事，這是一言難盡。」史洛治亦有被問到，有沒有與沙拿討論過：「我們讓他知道，不需要出發。這是我與他唯一的溝通。在周末之前，我們二人談論了很多，有時長，有時短。」
史洛治稱沙拿尊重教練團隊
被問到是否與沙拿關係破裂，史洛治稱：「這不是我的感覺，但他有自己的權利表達自己的感覺，我在星期六晚之前，對此沒太大感覺。當我不讓他再上陣，通常的球員會不喜歡那教練，但他是非常尊重我的教練成員和他隊友。他很努力訓練，因此當我聽到他有這樣的評論是，對我來說很驚訝。」他續說：「這不是第一次，也不會是最後一次有球員沒法上陣而發出類似說話，而我的反應就很清晰，就是他已不在這裡。」
至於會否考慮在對白禮頓起用沙拿，史洛治說：「我們在一場重要比賽前的傍晚坐下來，而在這僅36個小時前我們才與列斯賽和3:3。我在盡力為球隊準備以最好狀態應付星期二的比賽，我大多數時間都在考慮周二了，之後的事往後再看吧。」至於沙拿會否再上陣，他稱：「我是堅信球員是會回來的。我就只能說這麼多。」