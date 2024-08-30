歐聯｜沙比阿朗素領利華古遜訪利物浦　衞冕皇家馬德里再遇多蒙特

新一季的歐聯以新模式進行分組階段賽事。在新模式下，不再以小組決定晉級，而是一個大聯賽抽取8個對手對賽。而在周四（29日）晚的抽籤後，衞冕的皇家馬德里會與上屆亞軍多蒙特再碰頭，至於德甲的利華古遜就遇上利物浦，沙比阿朗素（Xabi Alonso）將領軍重回晏菲路。

歐聯今季改以「瑞士制」的抽籤進行聯賽取代以往的分組賽，每支球隊會與4個檔次各2支球隊進行對賽，合共進行8場的小聯賽。而在周四的抽籤後，皇馬的第一檔次對手有多蒙特及利物浦，而第二檔次也對上AC米蘭及阿特蘭大。至於英超冠軍的曼城的對手較易，第一檔次遇上國際米蘭及巴黎聖日耳門，而第二檔次的對手是布魯日及祖雲達斯。至於利華古遜在第一檔次的對手有利物浦及國際米蘭，在對利物浦更是作客晏菲路，正好是領隊沙比阿朗素回歸紅軍的主場作賽。