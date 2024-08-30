歐聯｜沙比阿朗素領利華古遜訪利物浦　衞冕皇家馬德里再遇多蒙特

新一季的歐聯以新模式進行分組階段賽事。在新模式下，不再以小組決定晉級，而是一個大聯賽抽取8個對手對賽。而在周四（29日）晚的抽籤後，衞冕的皇家馬德里會與上屆亞軍多蒙特再碰頭，至於德甲的利華古遜就遇上利物浦，沙比阿朗素（Xabi Alonso）將領軍重回晏菲路。
歐聯今季改以「瑞士制」的抽籤進行聯賽取代以往的分組賽，每支球隊會與4個檔次各2支球隊進行對賽，合共進行8場的小聯賽。而在周四的抽籤後，皇馬的第一檔次對手有多蒙特及利物浦，而第二檔次也對上AC米蘭及阿特蘭大。至於英超冠軍的曼城的對手較易，第一檔次遇上國際米蘭及巴黎聖日耳門，而第二檔次的對手是布魯日及祖雲達斯。至於利華古遜在第一檔次的對手有利物浦及國際米蘭，在對利物浦更是作客晏菲路，正好是領隊沙比阿朗素回歸紅軍的主場作賽。
至於法甲的巴黎聖日耳門的籤運較差，他們第一檔次對手是曼城及拜仁慕尼黑，第二檔次也遇上馬德里體育會及阿仙奴，而餘下4個對手還有荷蘭PSV燕豪芬、奧地利薩爾斯堡、西班牙基羅納及德國的史特加。
歐聯聯賽階段對賽抽籤：（只列部份）
第一檔次：
皇家馬德里（西班牙）：多蒙特（德國）、利物浦（英格蘭）、AC米蘭（意大利）、阿特蘭大（意大利）、薩爾斯堡（奧地利）、里爾（法國）、史特加（德國）、比斯特（法國）
曼城（英格蘭）：國際米蘭（意大利）、巴黎聖日耳門（法國）、布魯日（比利時）、祖雲達斯（意大利）、飛燕諾（荷蘭）、士砵亭（葡萄牙）、布拉格斯巴達（捷克）、施洛雲（斯洛伐克）
拜仁慕尼黑（德國）：巴黎聖日耳門（法國）、巴塞隆拿（西班牙）、賓菲加（葡萄牙）、薩克達（烏克蘭）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）、飛燕諾（荷蘭）、施洛雲（斯洛伐克）、阿士東維拉（英格蘭）
巴黎聖日耳門（法國）：拜仁慕尼黑（德國）、曼城（英格蘭）、馬德里體育會（西班牙）、阿仙奴（英格蘭）、PSV燕豪芬（荷蘭）、薩爾斯堡（奧地利）、基羅納（西班牙）、史特加（德國）
利物浦（英格蘭）：皇家馬德里（西班牙）、RB萊比錫（德國）、利華古遜（德國）、AC米蘭（意大利）、里爾（法國）、PSV燕豪芬（荷蘭）、博洛尼亞（意大利）、基羅納（西班牙）
國際米蘭（意大利）：RB萊比錫（德國）、曼城（英格蘭）、阿仙奴（英格蘭）、利華古遜（德國）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、青年人（瑞士）、摩納哥（法國）、布拉格斯巴達（捷克）
多蒙特（德國）：巴塞隆拿（西班牙）、皇家馬德里（西班牙）、薩克達（烏克蘭）、布魯日（比利時）、些路迪（蘇格蘭）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）、格拉茨（奧地利）、博洛尼亞（意大利）
RB萊比錫（德國）：利物浦（英格蘭）、國際米蘭（意大利）、祖雲達斯（意大利）、馬德里體育會（西班牙）、士砵亭（葡萄牙）、些路迪（蘇格蘭）、阿士東維拉（英格蘭）、格拉茨（奧地利）
巴塞隆拿（西班牙）：拜仁慕尼黑（德國）、多蒙特（德國）、阿特蘭大（意大利）、賓菲加（葡萄牙）、青年人（瑞士）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、比斯特（法國）、摩納哥（法國）
第二檔次：
利華古遜（德國）：國際米蘭（意大利）、利物浦（英格蘭）、AC米蘭（意大利）、馬德里體育會（西班牙）、薩爾斯堡（奧地利）、飛燕諾（荷蘭）、布拉格斯巴達（捷克）、比斯特（法國）
馬德里體育會（西班牙）：RB萊比錫（德國）、巴黎聖日耳門（法國）、利華古遜（德國）、賓菲加（葡萄牙）、里爾（法國）、薩爾斯堡（奧地利）、施洛雲（斯洛伐克）、布拉格斯巴達（捷克）
祖雲達斯（意大利）：曼城（英格蘭）、RB萊比錫（德國）、賓菲加（葡萄牙）、布魯日（比利時）、PSV燕豪芬（荷蘭）、里爾（法國）、史特加（德國）、阿士東維拉（英格蘭）
阿仙奴（英格蘭）：巴黎聖日耳門（法國）、國際米蘭（意大利）、薩克達（烏克蘭）、阿特蘭大（意大利）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）、士砵亭（葡萄牙）、摩納哥（法國）、基羅納（西班牙）
AC米蘭（意大利）：利物浦（英格蘭）、皇家馬德里（西班牙）、布魯日（比利時）、利華古遜（德國）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）、基羅納（西班牙）、施洛雲（斯洛伐克）