歐聯｜法英一哥會師16強 PSG火猛必轟紅軍

英法聯賽榜首雙雄，今晚在歐聯16強首回合於巴黎碰頭，其中法甲「一哥」巴黎聖日耳門(PSG)近期鋒將著火，主場勇銳無匹；遇上近期場場入2球的英超「一哥」利物浦，足智彩開出入球中位數[2.5]球，「大」盤可取。(球賽編號FB8454，3月6日04:00開賽)
貴為無敵法甲班霸，上半季受星級主將基利安麥巴比離隊影響，霸氣收斂；但其實球隊在去年年尾已全面回勇，在歐聯分組賽曾主場4比2大炒曼城，轉戰歐聯淘汰圈附加賽兩回合計，更10比0橫掃另一法甲隊比斯特，打入16強。
球隊對上20場比賽，法定時間錄得18勝2和，近3場主場全勝更瘋入15球；在地頭已摧毀多支國內前列分子，鋒將巴特利巴高拿、奧士文尼迪比利入球如麻；冬窗又有攻中猛將基華拉斯基利亞加盟，主力陣容平均年齡輕，隊型愈執愈靚，今夜首回合先主場，抽中鬥聯賽同樣拋離最接近對手13分的英超「一哥」利物浦，當然亦不會退縮。
PSG主場料強攻利物浦
PSG主帥安歷基賽前向紅軍大派高帽之餘並說：「我由第一天已說，我們不會在主場退縮。今場原本可能是決賽戲碼，可惜現實卻不是；我們會盡全力讓自己得到機會，並勝過利物浦，這是我們的目標。」
利物浦備戰時間足
對手紅軍因不用出戰上周末英足盃，備戰時間更充裕；球隊在分組賽以7勝1負首名出線，加上目前聯賽爭標形勢大好，可以集中精力對付PSG。以在分組賽已入3球、4助攻的埃及鋒將穆罕默德沙拿為首，配搭任何前線隊友，已是入球保證。主帥史諾治說：「我欣賞對手的質素，他們的氣勢跟我們一樣在向上之中，我們尊重對手，但無畏無懼。」
紅軍近5場錄得3勝2和，場場入2球；今場就算一如近期鬥強敵踢得稍為保守，以突擊跟對手周旋，要入波亦沒有難度，宜先取入球「大」盤。
相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會