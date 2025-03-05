歐聯｜法英一哥會師16強 PSG火猛必轟紅軍

貴為無敵法甲班霸，上半季受星級主將基利安麥巴比離隊影響，霸氣收斂；但其實球隊在去年年尾已全面回勇，在歐聯分組賽曾主場4比2大炒曼城，轉戰歐聯淘汰圈附加賽兩回合計，更10比0橫掃另一法甲隊比斯特，打入16強。

球隊對上20場比賽，法定時間錄得18勝2和，近3場主場全勝更瘋入15球；在地頭已摧毀多支國內前列分子，鋒將巴特利巴高拿、奧士文尼迪比利入球如麻；冬窗又有攻中猛將基華拉斯基利亞加盟，主力陣容平均年齡輕，隊型愈執愈靚，今夜首回合先主場，抽中鬥聯賽同樣拋離最接近對手13分的英超「一哥」利物浦，當然亦不會退縮。

PSG主場料強攻利物浦

PSG主帥安歷基賽前向紅軍大派高帽之餘並說：「我由第一天已說，我們不會在主場退縮。今場原本可能是決賽戲碼，可惜現實卻不是；我們會盡全力讓自己得到機會，並勝過利物浦，這是我們的目標。」