歐聯｜「淘附」決生死 皇馬曼城又開「大」騷

麥巴比

夏蘭特

「藍月」曼城上仗歐聯淘汰圈附加賽首回合，主場被皇馬絕殺，整場賽事高潮迭起；今夜輪到皇馬在班拿貝擺下擂台，雙方霸氣外露，善攻不善守，今場估計又會是一場精彩入球騷。足智彩開出入球中位數[3.5/4]球，大盤照捧。(球賽編號FB7775，2月20日04:00開賽) 「曼皇」對決首回合果然不負眾望，精彩萬分；曼城的入球機器艾寧夏蘭特，上、下半場各入一球，兩度領先，但皇馬不愧歐聯之王，由基利安麥巴比、後備出場的巴謙戴亞斯及「絕殺神兵」祖迪比寧咸各入一球，3比2勝出首回合。

首回合領先球隊 往績九成以上晉級 皇馬已在聯賽3戰不勝，包括祖迪比寧咸上仗因被指辱罵球證，上半場已被逐出場下，被奧沙辛拿逼和1比1。如今滿腔怒火返回班拿貝，面對歐聯老對手曼城；計數據，該隊以往39次在歐戰淘汰賽首回合領先，當中37次順利晉級，大賽球隊信心十足，主場沒有退縮理由。 陣容上，無懼後顧之憂的祖迪比寧咸，可聯同「巴西孖寶」雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯，支援箭頭基利安麥巴比。賽前傳出中堅悍將魯迪格及阿拉巴已復操，隨時候命；只是二人狀態不足，但起碼增添主帥安察諾堤臨場調動能力。

馬莫殊

菲爾科頓

藍月主帥哥迪奧拿，賽前表示己隊只有1巴仙的機會晉級16強，並說：「上周六我們打了一場很好的勝仗，但不會改變我的意見，當然這對出征皇馬會較好。」姑勿論哥帥是否打心理戰，曼城今屆歐戰經常無故潰敗是不爭事實；計對上3場歐戰作客全敗失10球外，以往4次在歐戰首回合落敗，原來全數被淘汰出局，但求破宿命，今夜不會坐以待斃。 曼城埃及前鋒去仗連中三元 何況藍月上仗英超4比0大炒紐卡素，新埃及前鋒奧馬馬莫殊中三元、新西班牙防中尼高干沙利斯，被譽為「小洛迪」；救兵合用來得及時，士氣提升。兩軍近年交手互有勝負，計近4次交手更3次「總入球」最少有4球，今場生死相搏，入球「大」盤值博。