歐聯｜「淘附」生死戰 意甲雙雄A米阿特蘭大主場望反勝

意甲雙雄AC米蘭及阿特蘭大，在上周中歐聯淘汰圈首回合附加賽，齊齊淨負1球喪師而回；其中「紅黑兵團」AC米蘭上次敗走飛燕諾，當晚形勢其實佔上風，今晚深夜先演頭場，集齊精銳人腳，有力收復失地，打入16強。(球賽編號FB7747，2月19日01:45開賽)
AC米蘭上仗歐聯作客仍排「4-2-3-1」陣式，辛迪亞高基文尼斯倒戈掛帥，新兵祖奧菲歷斯任攻中；拉菲爾利亞奧、基斯甸普列錫兩側支援，由薩爾斯堡過檔的中堅柏夫洛域擔正。球隊一早失守，新攻擊組合或未夾熟，最搶鏡是受到葡帥干斯卡奧重用的「自己友」祖奧菲歷斯，埋門次數最多；而另一葡國新星翼鋒拉菲爾利亞奧，亦極具威脅，僅輸1球而回，當然大有討價能力。
事實上，紅黑兵團在主場已保持12場不敗佳績，對上一次在地頭輸波，已是去年10月尾吞意甲「一哥」拿玻里兩蛋；球隊上仗聯賽主場小勝維羅納時，先收起兩大攻擊主力拉菲爾利亞奧及基斯甸普列錫，但下半場就靠拉菲爾利亞奧助攻予辛迪亞高基文尼斯奠勝，默契漸成，今場主攻有力。
飛燕諾作客防守不穩
對手飛燕諾上仗歐聯陣前易帥，由U19教練保斯查接掌帥印，並由巴西翼鋒伊哥柏沙奧開賽3分鐘妙射建功，主場打響頭炮；但代價不小，箭頭上田綺世及隊長中場昆田添巴，分別因腿筋及膝傷被換走，球隊中前場實力再削。再者，球隊計近2場歐聯作客3比3和曼城後，1比6不敵里爾，客場防守難靠，今場要守也難，相信要行人止步。
阿特蘭大主場誓復仇
同晚另一意甲好手阿特蘭大，返主場鬥布魯日。藍黑兵團上次交手戰至補時，因一記問題12碼，1比2敗走比利時；今場滿腔怒火，加上剛戰意甲悶和卡利亞里時，一眾主力包括人氣射手列迪古，早被換出，留力今場復仇戰，主勝穩開。(球賽編號FB7746，2月19日04:00開賽)
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