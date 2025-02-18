歐聯｜「淘附」生死戰 意甲雙雄A米阿特蘭大主場望反勝

意甲雙雄AC米蘭及阿特蘭大，在上周中歐聯淘汰圈首回合附加賽，齊齊淨負1球喪師而回；其中「紅黑兵團」AC米蘭上次敗走飛燕諾，當晚形勢其實佔上風，今晚深夜先演頭場，集齊精銳人腳，有力收復失地，打入16強。(球賽編號FB7747，2月19日01:45開賽)

AC米蘭上仗歐聯作客仍排「4-2-3-1」陣式，辛迪亞高基文尼斯倒戈掛帥，新兵祖奧菲歷斯任攻中；拉菲爾利亞奧、基斯甸普列錫兩側支援，由薩爾斯堡過檔的中堅柏夫洛域擔正。球隊一早失守，新攻擊組合或未夾熟，最搶鏡是受到葡帥干斯卡奧重用的「自己友」祖奧菲歷斯，埋門次數最多；而另一葡國新星翼鋒拉菲爾利亞奧，亦極具威脅，僅輸1球而回，當然大有討價能力。

事實上，紅黑兵團在主場已保持12場不敗佳績，對上一次在地頭輸波，已是去年10月尾吞意甲「一哥」拿玻里兩蛋；球隊上仗聯賽主場小勝維羅納時，先收起兩大攻擊主力拉菲爾利亞奧及基斯甸普列錫，但下半場就靠拉菲爾利亞奧助攻予辛迪亞高基文尼斯奠勝，默契漸成，今場主攻有力。