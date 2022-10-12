歐聯｜湯姆利倒戈領紅 車路士作客兩球淨勝AC米蘭

歐聯分組賽第3輪賽事，英超球隊車路士作客意甲冠軍AC米蘭，倒戈相向的湯姆利(Fikayo Tomori)禁區內侵犯美臣蒙特(Mason Mount)，被罰紅牌和12碼，由佐真奴(Jorginho)先開紀錄，並在踢多1人情況下掌控球賽形勢，其後由奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）再入1球，淨勝AC米蘭2:0，重回小組榜首。
開賽僅17分鐘，倒倒戈相向的湯姆利禁區內侵犯美臣蒙特，劊子手佐真奴操刀中鵠，先拔頭籌。33分鐘，奧巴美揚接應曼治妙傳，輕鬆射成2:0，領先半場。下半場，車路士放慢節奏，加上AC米蘭銳意防守，避免大敗，最終雙方未有增添比數。
同組的薩爾斯堡作客薩格勒布戴拿模言和1:1，賽後得6分，車路士獲勝後以8分升上首位，而AC米蘭和薩格勒布戴拿模則同得4分。
巴黎聖日耳門被賓菲加迫和 各項賽事三場不勝
另一場分組賽，由法甲班霸巴黎聖日耳門主場對賓菲加，兩隊上、下半場分別獲得12碼，最終打比1：1，巴黎持續頹勢，各項賽事三場不勝。今場巴黎球王美斯(Leo Messi)因小腿受傷缺陣，主帥加迪亞以沙拉比亞(Pablo Sarabia)頂上，夥拍基利安麥巴比(Kylian Mbappé )及復任正選的尼馬(Neymar)組成3箭頭攻堅，整體火力難免削減。
上半場38分鐘，賓菲加葡萄牙新晉中堅安東尼奧施華(António Silva)在禁區內踢跌巴黎左翼衛祖安貝拿特(Juan Bernat)，球證直指十二碼點，由麥巴比操刀射入，為球隊先開紀錄。52分鐘，麥巴比燙射斜出。8分鐘後，華拉堤(Marco Verratti)禁區內侵犯拉法施華(Rafa Silva)，球證在VAR的協助下，判賓菲加獲得一個十二碼，並由祖奧馬利奧(João Mário)操刀射入。86分鐘，麥巴比凌空車身掛射破網，但由於處於越位位置在先，因而入球無效。最終，雙方打成1:1平手。