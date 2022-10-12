歐聯｜湯姆利倒戈領紅 車路士作客兩球淨勝AC米蘭

歐聯分組賽第3輪賽事，英超球隊車路士作客意甲冠軍AC米蘭，倒戈相向的湯姆利(Fikayo Tomori)禁區內侵犯美臣蒙特(Mason Mount)，被罰紅牌和12碼，由佐真奴(Jorginho)先開紀錄，並在踢多1人情況下掌控球賽形勢，其後由奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）再入1球，淨勝AC米蘭2:0，重回小組榜首。

開賽僅17分鐘，倒倒戈相向的湯姆利禁區內侵犯美臣蒙特，劊子手佐真奴操刀中鵠，先拔頭籌。33分鐘，奧巴美揚接應曼治妙傳，輕鬆射成2:0，領先半場。下半場，車路士放慢節奏，加上AC米蘭銳意防守，避免大敗，最終雙方未有增添比數。

同組的薩爾斯堡作客薩格勒布戴拿模言和1:1，賽後得6分，車路士獲勝後以8分升上首位，而AC米蘭和薩格勒布戴拿模則同得4分。