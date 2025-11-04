歐聯｜激戰連場 皇馬大勇作客有「利」

歐聯聯賽第4輪今晚起激戰連場，其中利物浦在晏菲路迎戰「銀河艦隊」皇家馬德里時，將要面對倒戈的客軍主帥沙比阿朗素及右閘阿歷山大阿諾特，話題性十足。紅軍剛戰贏波反彈，但說服力未算太強；相反皇家愈戰愈勇，今場有力坐和望贏。(球賽編號FB9089，11月5日04:00開賽)

兩軍上屆同樣在歐聯聯賽碰頭，當時利物浦主場贏2比0，並打破之前對戰皇馬8場錄得1和7負的魔咒。踏入本季，兩軍人腳變動不少，利物浦大肆擴軍，但效果不似預期；可幸上仗英超2比0打敗阿士東維拉，錄得近8戰第二場勝仗及難得不失球，大戰前增添信心。