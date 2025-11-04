歐聯｜激戰連場 皇馬大勇作客有「利」

歐聯聯賽第4輪今晚起激戰連場，其中利物浦在晏菲路迎戰「銀河艦隊」皇家馬德里時，將要面對倒戈的客軍主帥沙比阿朗素及右閘阿歷山大阿諾特，話題性十足。紅軍剛戰贏波反彈，但說服力未算太強；相反皇家愈戰愈勇，今場有力坐和望贏。(球賽編號FB9089，11月5日04:00開賽)
兩軍上屆同樣在歐聯聯賽碰頭，當時利物浦主場贏2比0，並打破之前對戰皇馬8場錄得1和7負的魔咒。踏入本季，兩軍人腳變動不少，利物浦大肆擴軍，但效果不似預期；可幸上仗英超2比0打敗阿士東維拉，錄得近8戰第二場勝仗及難得不失球，大戰前增添信心。
利物浦防守問題仍未解決
只是暫時在歐聯2勝1負的紅軍，上仗全靠對方門將「送禮」先開紀錄，能否延續反彈升浪，今夜遇到巨大考驗；始終右閘的北愛年輕國腳干拿巴特利上仗表現受到主帥史諾好評，但今場要面對巴西球星雲尼斯奧斯祖利亞進攻，而前西甲華倫西亞門將馬馬達舒維利，把關未算頂級，要擋住皇馬眾鋒來犯，只怕紅軍入不敷支。
皇馬今夏聘用前紅軍中場名將沙比阿朗素掌帥印，球隊攻守平衡大有進步，開季以來14戰13勝1負，當中歐聯3戰全勝；繼打敗巴塞隆拿後，上仗4球大炒華倫西亞，狀態推向高峰。
TAA重返晏菲路
法國射手基利安麥巴比，西甲加上歐聯狂入18球，加上攻中祖迪比寧咸傷癒入局，銀河艦隊火力更猛。另外上仗西甲坐冷板的右閘阿歷山大阿諾特，今場或會升正向舊東家一顯顏色；球隊陣容深度比紅軍優勝，今場有力報回上屆一敗之辱。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊 - 賽前分析