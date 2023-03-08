歐聯｜熱刺主場誓挫AC米蘭闖8強

領隊干地回巢領軍，加上主場近績堅挺的熱刺，誓在今晚香港時間深夜的歐聯16強次回合迎戰意甲「紅黑兵團」AC米蘭時(09/03 04:00)，扭轉首回合0比1敗局。
兩軍3星期前在聖西路交手，AC米蘭靠前鋒巴謙戴亞斯早段頭槌破網，主場小勝。兩軍今場賽前同在聯賽吃敗仗，其中熱刺在近期缺少膽囊手術後，留在意大利休養的主帥干地領軍下，戰績反覆；連同早前英足盃出局，作客連敗兼一球不入。干地據報今場可返倫敦督師，加上球隊計主場已錄得3連勝，包括在英超氣走曼城、韋斯咸及車路士兼一球不失，增添今場絕地反擊戰信心。
熱刺雖然在18/19年度歐聯曾打入決賽，但前後共3次在16強被淘汰，上屆更在歐協聯分組賽出局，中堅艾歷迪亞累計黃牌夠數，今場要停賽，由法國的基文迪朗格勒頂上，而上次交手表現可人的右翼衛艾馬遜將重返正選，前鋒三叉戟料續由哈利卡尼、古路施夫斯基及孫興民擔綱。
法國兵基奧特迪奧靴南迪斯具威脅
對手「紅黑兵團」早前連同歐聯4連勝的勁勢，在上仗意甲敗走費倫天拿終止；球隊跟熱刺一樣，仍要力爭意甲前四，保住來屆歐聯參賽資格，但教練皮奧利今屆受傷兵不少的困擾下，往往未能排出強陣，可幸上次首回合缺陣的一號門將邁治蘭，今場可把守獨木關。翼鋒拉菲爾利亞奧及中場拉迪高歷，聯賽停賽後，可在今場上陣搏殺，配合上回合極具威力的老箭頭基奧特及翼鋒迪奧靴南迪斯，大軍陣容完整得多，望繼2011/12年後，再嘗打入歐聯8強滋味。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)