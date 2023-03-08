歐聯｜熱刺主場誓挫AC米蘭闖8強

領隊干地回巢領軍，加上主場近績堅挺的熱刺，誓在今晚香港時間深夜的歐聯16強次回合迎戰意甲「紅黑兵團」AC米蘭時(09/03 04:00)，扭轉首回合0比1敗局。

兩軍3星期前在聖西路交手，AC米蘭靠前鋒巴謙戴亞斯早段頭槌破網，主場小勝。兩軍今場賽前同在聯賽吃敗仗，其中熱刺在近期缺少膽囊手術後，留在意大利休養的主帥干地領軍下，戰績反覆；連同早前英足盃出局，作客連敗兼一球不入。干地據報今場可返倫敦督師，加上球隊計主場已錄得3連勝，包括在英超氣走曼城、韋斯咸及車路士兼一球不失，增添今場絕地反擊戰信心。

熱刺雖然在18/19年度歐聯曾打入決賽，但前後共3次在16強被淘汰，上屆更在歐協聯分組賽出局，中堅艾歷迪亞累計黃牌夠數，今場要停賽，由法國的基文迪朗格勒頂上，而上次交手表現可人的右翼衛艾馬遜將重返正選，前鋒三叉戟料續由哈利卡尼、古路施夫斯基及孫興民擔綱。