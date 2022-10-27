歐聯︱熱刺卡尼入球被判無效　D組晉級仍看最後一輪

熱刺成為唯一一支仍需在歐聯分組爭取晉級的英超球會，在周三（26日）晚的分組賽，熱刺在補時階段有哈利卡尼（Harry Kane）取得入球，不過之後球證經VAR後，指越位在先而無效，令熱刺僅以1:1迫和士砵亭，在分組以8分領先榜首，但最後一輪賽事仍有變數。至於西甲的馬德里體育會就聯同巴塞隆拿及西維爾，齊齊在分組止步。

在曼城、利物浦及車路士先後取得晉級後，英超4支球隊就只有熱刺仍未確保出線資格。在主場對士砵亭的比賽，熱刺22分鐘先落後，倒戈的前熱刺青年軍馬卡斯艾活士（Marcus Edwards），禁區頂射入，為該支葡萄牙代表取得半場領先。不過換邊後就是熱刺強攻，然而熱刺仍要到80分鐘，才由賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）接應角球頂入，將比數追平。

干地抗議被紅牌驅逐

在補時的5分鐘，艾馬遜（Emerson Royal）頭槌二傳，卡尼轉身抽射入網，不過球證之後翻看VAR後，認為卡尼先越位而無效，熱刺領隊的干地（Antonio Conte）更因為強烈抗議，被球證紅牌驅逐。同組的另一場比賽，法蘭克福主場以2:1擊敗馬賽，令熱刺僅在分組以8分排榜首，但士砵亭及法蘭克福分別以7分緊隨，法國的馬賽亦以6分排第4，D組的出線資格將鬥至最後一輪。