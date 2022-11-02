歐聯︱熱刺反勝馬賽晉級　利物浦挫拿玻里僅次名出線

英超球隊成功保住4隊出線。在唯一仍需要爭取出線資格的熱刺，作客法國的馬賽，在半場被攻破大門下，下半場成功反勝，以2:1擊敗對手，並取得首名晉級的資格。而利物浦雖然以2:0擊敗意甲的拿玻里，不過因為對賽的得失球差，只能以次名晉身16強。
作客法國的熱刺，在上半場23分鐘就先收一個壞消息，隊中的南韓國腳孫興民與對手碰撞下受創，需要被調離陣。而熱刺在上半場的補時再受打擊，馬賽的贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）接應角球，在無人看管下頂入，令馬賽半場領先1:0。
孫興民上半場受傷換出
換邊後，到54分鐘熱刺左路的罰球開入禁區，基文迪朗格勒（Clement Lenglet）頭槌頂入，熱刺追平1:1。賽前落後熱刺2分的馬賽，今場必須要贏波才可以晉身淘汰賽，球隊在空群出擊之下，防線出現缺口，哈利卡尼（Harry Kane）補時階段的一次反擊，傳予賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）單刀，在補時為熱刺射成2:1，令球隊成功反勝。
熱刺贏波後，以11分獲得分組首名，而同組另一場比賽，德國的法蘭克福以2:1擊敗葡萄牙的士砵亭，令上屆歐霸冠軍的法蘭克福以次名晉級16強，而士砵亭就會轉戰歐霸，馬賽就分組第4出局。
至於紅軍的利物浦，在主場與拿玻里爭逐首名的出線資格。拿玻里在下半場初段一度先破門，只是接應罰球頂入的奧斯迪加特（Leo Ostigard）被指越位，入球無效。大難不死的利物浦，在85分鐘終於取得入球，利物浦的角球開出，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）頭槌，拿玻里門將阿歷斯美列特（Alex Meret）在門線前擋出，不過穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）上前再加一腳，即使美列特再擋，但皮球早已入網，令紅軍領先。
利物浦2:0拿玻里
補時階段，紅軍再獲一個角球，華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）頭槌雖然被美列特擋出，不過今次輪到紐尼斯補中，雖然旁證一度指越位而無效，但經VAR確定後，紐尼斯的入球被判有效，利物浦最終亦以2:0擊敗拿玻里，是這支意甲球會今季的首場敗仗。
贏波的利物浦雖然與拿玻里同得15分，不過因為拿玻里首循環贏利物浦4:1，在對賽的得失球差較佳之下，拿玻里仍獲首名出線，而紅軍則以次名晉身16強。同組另一場比賽，荷蘭阿積士以3:1擊敗蘇格蘭的格拉斯哥流浪，阿積士以分組賽6分轉戰歐霸。