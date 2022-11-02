歐聯︱熱刺反勝馬賽晉級　利物浦挫拿玻里僅次名出線

英超球隊成功保住4隊出線。在唯一仍需要爭取出線資格的熱刺，作客法國的馬賽，在半場被攻破大門下，下半場成功反勝，以2:1擊敗對手，並取得首名晉級的資格。而利物浦雖然以2:0擊敗意甲的拿玻里，不過因為對賽的得失球差，只能以次名晉身16強。

作客法國的熱刺，在上半場23分鐘就先收一個壞消息，隊中的南韓國腳孫興民與對手碰撞下受創，需要被調離陣。而熱刺在上半場的補時再受打擊，馬賽的贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）接應角球，在無人看管下頂入，令馬賽半場領先1:0。

孫興民上半場受傷換出

換邊後，到54分鐘熱刺左路的罰球開入禁區，基文迪朗格勒（Clement Lenglet）頭槌頂入，熱刺追平1:1。賽前落後熱刺2分的馬賽，今場必須要贏波才可以晉身淘汰賽，球隊在空群出擊之下，防線出現缺口，哈利卡尼（Harry Kane）補時階段的一次反擊，傳予賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）單刀，在補時為熱刺射成2:1，令球隊成功反勝。

熱刺贏波後，以11分獲得分組首名，而同組另一場比賽，德國的法蘭克福以2:1擊敗葡萄牙的士砵亭，令上屆歐霸冠軍的法蘭克福以次名晉級16強，而士砵亭就會轉戰歐霸，馬賽就分組第4出局。