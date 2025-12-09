歐聯｜狀態士氣皆秤先 國米主場有「利」

歐聯周中繼續漫天烽火，今晚深夜第6輪賽事重點，由意甲勁旅國際米蘭迎戰上屆英超盟主利物浦。兩軍近況及士氣走兩極，國米在聲勢浩大的聖西路主場，有力重返歐聯勝門，主勝可博。(球賽編號FB0891，12月10日04:00開賽)

「藍黑兵團」上仗歐聯作客慘被馬德里體育會絕殺2比1，大聯賽4連勝走勢告終，表現仍然不俗；球隊之後化悲憤為力量錄得3連勝，包括剛戰聯賽4比0大炒意甲奇兵科木，仍守聯賽前列位置，為今夜歐聯大戰前注入強心針。

國際米蘭近況平穩

球隊今夏由名宿捷禾接手，繼續踢「3-5-2」陣式並已重踏正軌，兩大射手拿達路馬天尼斯及馬古斯杜林，剛戰各入一球；二人在今季歐聯已共入6球，佔國米入球數目一半，難得腳風同樣正順。以該隊近9場主場錄得8勝1負佳績，落敗一役只是受挫同市宿敵AC米蘭，這支上屆在歐聯大聯賽總排名第2，僅落後利物浦的意甲勁旅，今場可看高一線。