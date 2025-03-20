歐聯｜獎金改制 阿仙奴若淘汰皇馬勁賺1億鎊 維拉成大贏家

阿仙奴將在歐聯8強對皇家馬德里，對阿仙奴來講意義重大，若成功晉級4強，是阿仙奴近年最好的歐聯紀錄外，還涉及巨大財政利益。如果阿仙奴晉級4強，球會可從歐洲足協（UEFA）新分配模式下的收益，將突破1億鎊大關。 歐洲足協的改革後收入，分配制度更加側重於當季成績，而非歷史戰績，意味今季取得佳績的球隊，將獲得比以往更豐厚獎金。變革削弱了過往歐洲足協系數排名的影響力。以往這種排名，更有利於擁有悠久歐聯歷史的球隊。

令人驚訝的是，即使曼城未能16強晉級，他們仍然從歐聯中獲得約6,400萬鎊的收入。 維拉最少賺7100萬鎊 與此同時，根據足球財務專家Kieron O’Connor所提供的數據，並經《泰晤士報》周三報道，晉級8強的阿士東維拉，預計至少能賺取7,100萬鎊。「令人聞風喪膽的歐洲足協系數排名仍然存在，但影響力已經減弱，」 O’Connor表示，「它仍然對像阿士東維拉這類長年未能晉級歐戰的球隊造成一定影響，這解釋了維拉收益低於利物浦，即使他們在賽事中走得更遠。」 利物浦、阿仙奴及維拉已經受惠於歐洲足協增加基於表現的獎金。在新賽制的36隊聯賽階段，排名前八的球隊獲得額外200萬歐元獎金，而最終排名亦影響到可獲得的獎金。例如，利物浦單憑排名獲得了1,060萬歐元的獎勵。

歐洲足協的一名高層確認，這些變革旨在獎勵當季表現，而非過往成就。 「我們希望獎勵球隊在當季的表現和成績，而不是他們在過去的成就，」這名歐洲足協官員表示，「我們也希望解決市場分配問題，這有時會給某些球隊或國家帶來過於不成比例的優勢。」 作者：One Football 原文刊登於 Yahoo 體育