歐聯｜球王缺陣 巴黎聖日耳門鬥賓菲加有暗湧

歐聯H組香港時間今晚深夜上演榜首大戰，由巴黎聖日耳門(PSG)主場火併賓菲加(12/10 03:00)。兩軍今屆小組3戰同得7分未逢敗績，PSG暫以較多得球排榜首。今場勝方出線機會高唱入雲，然而PSG雖有地利，但卻有「球王」美斯缺陣，面對開季至今各項賽事16場不敗的賓菲加，今場考驗不小。

美斯缺陣 法甲交白卷

志切拿下歐聯冠軍的PSG，今屆依然人強馬壯，之前3場分組賽先後打敗了祖雲達斯與海法馬卡比；但上輪作客賓菲加僅打和1比1，表現未達預期。再者，PSG剛戰法甲亦同樣失分而回，在美斯因小腿受傷缺陣，尼馬又收作起後備僅在下半場登場的情況，最終只靠基利安麥巴比掛帥，只能作客與蘭斯互交白卷。PSG亦在賽前公布球員名單，並確認美斯因傷今場不會上陣，料主帥加迪亞將會以沙拉比亞頂上，夥拍麥巴比及復任正選的尼馬組成3箭頭攻堅，整體火力難免削減。