歐聯｜甘美治呻阿仙奴靠死球　阿迪達：拜仁都係人盯人

在阿仙奴周中於歐聯以3比1擊敗拜仁慕尼黑後，德國中場甘美治（Joshua Kimmich） 抱怨兵工廠「依賴死球」、「喜歡踢長傳」。 阿仙奴成為今屆歐聯唯一長勝之師，但甘美治賽後的評論卻引起不少討論。他聲稱阿仙奴並不是拜仁本季遇過的最強球隊，並指出巴黎聖日耳門才是真正與他們踢出「足球比賽」的對手。 「兩隊踢法共同造成的」 這場敗仗是拜仁今季首次輸波。甘美治在稱讚阿仙奴表現之餘，仍表示：「阿仙奴與PSG完全不同。他們依賴死球，喜歡踢長傳，喜歡爭第二點。對PSG那場比賽完全不一樣，今日唔算係真正的足球比賽。」

阿迪達從不否認阿仙奴已經成為英超最有效率的死球球隊，但亦一再反駁外界指控他的球隊「踢法單一」。 對於甘美治的批評，他並沒有否認兩隊踢法截然不同，反而詳細解釋原因：「兩隊踢法本來就完全不同，他們對巴黎那場亦很相似，變成全部人盯人，他們的閘位踢法亦如是。我們的輪轉方式會令比賽很少長時間的持球組織。我明白甘美治的意思。沒問題，這是比賽的一部分，是兩隊踢法共同造成的，我完全理解。」

有機會進一步擴大優勢 阿仙奴今季歐聯五戰全勝，並且在英超領先次席車路士6分。本周末兩隊將於史丹福橋碰頭，阿仙奴有機會進一步擴大優勢。