當拿隆馬至今參與了七次互射12碼，其中六次帶領球隊獲勝，勝出率高達85%。 守門員的宿命——有時是罪人，有時是英雄。 巴黎聖日耳門門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）對利物浦的歐聯首回合比賽中，被人責怪為輸波罪魁禍首，他在第88分鐘未能擋紅軍全場唯一射正的攻門，讓艾利洛（Harvey Elliot）的射球入網。 另一方面，利物浦門將艾利臣（Alisson）則在巴黎憑一己之力，阻擋法甲豪門的進攻，被稱為「生涯最佳表現」。 次回合輪到當拿隆馬成為英雄，他在互射12碼時撲出利物浦三球之中的兩次，幫助巴黎聖日耳門晉級歐聯八強。 「首回合屬於艾利臣，次回合則屬於當拿隆馬。」巴黎聖日耳門主帥安歷基（Luis Enrique）說。

當拿隆馬救12碼數據驚人 當拿隆馬至今參與了七次互射12碼，其中六次帶領球隊獲勝，勝出率高達85%。 他自16歲在母會AC米蘭開始職業生涯首秀以來，他在球會和國家隊的比賽中，面對60次12碼，其中撲出了14次，撲救率達23.3%。 值得注意的是，他在十二碼大戰中的表現，與正規比賽中的12碼撲救率完全一樣。 在十二碼大戰中，當拿隆馬曾面對43次12碼撲出10次，撲救率同樣是23.3%。 這位意大利門將在2021年歐洲國家盃奪冠時，榮膺賽事最佳球員，他在決賽對英格蘭的互射12碼中撲出了布卡約沙卡（Bukayo Saka）和辛祖（Jadon Sancho）兩球，成為意大利奪冠功臣。 有趣的是，在今場互射12碼前，當拿隆馬沒有參加安歷基的戰術討論，而是跑回更衣室，取回自己與守門員教練事先準備的筆記，分析利物浦球員射12碼習慣。 「我和教練提前做了準備，我覺得拿回來參考是正確的決定，這樣可以更好地撲救12碼。」當拿隆馬表示。當拿隆馬身高6尺5寸（約1米96），在門前顯得異常高大威猛。但與許多門將不同，他在面對12碼時有一套獨特的策略。

許多門將會在對方主射前玩心理戰，例如拖延時間、將球交還給射手、或是在門線上來回移動。 但當拿隆馬的方式截然不同，他顯得冷靜而淡定，直到對方將球放在12碼點，他才開始做動作。 對手助跑時張開雙臂添心理壓力 當對方準備助跑時，他突然張開雙臂，讓球門看起來更小，增加對方心理壓力。「這一戰術的關鍵在於，一開始你要讓自己看起來不那麼龐大。」前利物浦後衛禾諾克（Stephen Warnock）在《Football Daily》中分析道。 當拿隆馬在撲救兩球12碼後依舊保持冷靜，幾乎沒有慶祝，而是迅速回到門前準備下一次撲救，非常有震懾力。 原文刊登於 Yahoo 體育