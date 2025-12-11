歐聯｜皇家馬德里不敵曼城　沙比阿朗素認有壓力

歐聯聯賽階段第6輪的大戰，皇家馬德里主場迎戰曼城。備受壓力的皇馬在領先之下遭曼城反先半場，最終輸1:2。皇馬主帥的沙比阿朗素（Xabi Alonso）承認有壓力。而同日，阿仙奴以3:0大勝布魯日之後，6戰全勝領先，幾乎肯定取得16強資格，至於意甲的拿玻里就作客不敵賓菲加。 近5場聯賽只得1勝的皇馬，在歐聯先作客輸過給利物浦，今次輪到主場對曼城有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）僅列後備。皇馬在28分鐘由洛迪高高斯（Rodrygo）打開紀錄。然而歷高奧拉利（Nico O'Reilly）在35分鐘就為曼城追平1:1。到43分鐘，曼城獲得12碼，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）取得個人第50次歐聯上陣的第51球，為藍月亮半場反先2:1。落後的皇馬下半場並非沒有扳平機會，但是麥巴比今場一直只在後備席上，加上基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）的力保不失，曼城以2:1擊敗皇馬。曼城以13分在聯賽榜排第4，而皇馬雖然輸波，仍以12分排第7位。

沙比：今日沒有批評的地方 在賽前就有傳，皇馬高層會就今場的結果討論沙比阿朗素的去留，而在比賽後，皇馬球迷對球隊報以嘘聲，沙比賽後表示：「當你在主場贏不了（嘘聲）就會發生。我感覺到當球隊需要時球迷給予的能量，推動他們前進。到比賽之後，這些嘘聲是可以理解，並需要接受他們的要求很高。」皇馬開季的12場聯賽贏了11場，然而近況卻令人擔憂，沙比表示：「球隊在持續向前，我們到最後都拼盡，這一切的問題在於我們傷兵，球員已付出一切了，今日我沒有可以批評的地方。」他續指：「在11月及12月的賽果不是很好，或者未達我們預期。我們是需要反省，不過我們在持續努力，相信可以捱得過。」 皇馬中場的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）表示仍絕對支持沙比：「領隊已經做得很好，我個人與他關係非常好，很多的兄弟同樣。在一段走勢之後我們賽和了幾場，我們隊內進行了一些重要的討論。在過去幾場，我們就讓自己下滑了，不過沒有人放棄，沒有人抱怨、哀怨或是覺得今季已完。」阿朗素亦證實今場比賽麥巴比是無法上陣。

阿仙奴輕取布魯日保全勝 至於同日的比賽，英超榜首的阿仙奴繼續強勢，作客在馬度基（Noni Madueke）的梅開二度，加上加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）的入球，作客3:0擊敗比利時的布魯日，阿仙奴6戰全勝，距離第9的利物浦6分，餘下2輪比賽只要取得1分或是6至9位的球隊失分，阿仙奴足以提早晉身16強。意甲冠軍的拿玻里就作客，以0:2不敵由摩連奴（Jose Mourinho）領軍的賓菲加，而這亦是賓菲加今季歐聯第2場勝仗，拿玻里目前以7分排在第23位，處於聯賽階段出局邊沿，而賓菲加贏波升上第25位。 上屆冠軍的巴黎聖日耳門作客與畢爾包悶和0:0，PSG跌落第3位。英超的紐卡素作客就與德甲的利華古遜踢平2:2，紐卡素以10分排第12。至於荷蘭的阿積士取得今季歐聯第1勝，作客以4:2擊敗阿塞拜疆的卡拉巴克，丹麥凡哥本哈根作客3:2擊敗西班牙的維拉利爾，哥本哈根升上第24位。而德國的多蒙特主場與挪威的波杜基林特踢平2:2，多蒙特跌落第10。祖雲達斯主場就以2:0贏塞浦路斯球會的帕福斯。