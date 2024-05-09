歐聯｜皇家馬德里祖斯奴奇兵反勝　拜仁埋怨旁證錯判致出局

32歲的西班牙前鋒祖斯奴（Joselu Mato）再成皇家馬德里的奇兵。這位在職業生涯末段才回到皇馬的前鋒，在歐聯的四強次回合後備入替，並為球隊連轟兩球，以2:1反勝德國的拜仁慕尼黑，令球隊總比數贏4:3，晉身今年歐聯決賽。不過拜仁主帥杜曹（Thomas Tuchel）對末段的一次機會，旁證提早示意越位，令球證未有翻看VAR就判越位，讓拜仁未能扳平而感到不滿。 首回合作客兩隊踢平2:2，今番轉到皇馬在班拿貝擺陣，皇馬在上半場佔主動。不過拜仁門將紐亞（Manuel Neuer）多次力挽狂瀾下，上半場讓拜仁力保不失，半場兩隊互無紀錄。作客的拜仁在下半場，更藉一次反攻領先，艾方素戴維斯（Alphonso Davies）接應哈利卡尼（Harry Kane）長傳，在左路推入禁區再擺大位起腳射入，68分鐘作客的拜仁打開紀錄。

皇馬之後有一次角球機會扳平，雖然拿祖費南迪斯（Nacho）將球放入網，不過球證指他犯規在先，入球無效。之後兩隊作出變動，皇馬換入前鋒的祖斯奴增強攻力，相反拜仁就採取守勢，希望保住領先而換入金玟哉加強防守，這兩次調動成為比賽的分野。皇馬的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）在80分鐘的射門，雖然紐亞擋住，不過他試圖接球時卻甩手，祖斯奴成功把握機會射入，皇馬在88分鐘追平。 雙方兩次不同越位判決影響戰局 然而，對拜仁的更大打擊在補時1分鐘出現，皇馬的角球攻勢，輾轉落到禁區頂的拿祖，他再橫傳左路的魯迪格（Antonio Rudiger）傳中，祖斯奴禁區內撞入。旁證雖然入球時有人越位，不過獲半自動越位系統判斷下，球證獲推翻越位決定，入球有效。到補時的13分鐘，拜仁差不多最後的機會，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）在一次反擊，旁證即時舉旗示意越位，由於對手皇馬球員已停上追趕，即使他將球放入網，球證已不能呼叫VAR檢視，然而從回放見到，迪歷特是手部超過對手，但按球例是以肩膀計算，故他未能即時確定是否越位。然而由於比賽已暫停，VAR無法介入，最終皇馬維持2:1勝果，以總比數4:3晉身決賽。