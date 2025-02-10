歐聯｜皇家馬德里華斯基斯受傷無緣鬥曼城　華維迪或客串右閘

皇家馬德里官方確認，右閘盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）受傷，根據球會發表的官方聲明，華斯基斯左腿腿筋出現肌肉損傷。他是在剛以1:1賽和馬德里體育會的馬德里打吡中，踢至81分鐘被換離場。

皇家馬德里的傷病危機雪上加霜，就在周三（12日）凌晨4時作客曼城的歐聯附加賽首回合前，球隊再度遭受打擊。

華斯基斯將缺席對曼城兩回合

聲明中進一步指出，華斯基斯將無法參與即將對曼城的歐聯比賽。而根據《阿斯報》（Diario AS）的最新報道，這名經驗豐富的球員將缺席長達三個星期。

這意味著華斯基斯不單無緣兩回合對陣曼城的比賽，還可能錯過本月其他幾場重要賽事。皇馬希望能三月初讓華斯基斯回歸球場，但在此之前，球隊必須找到右閘位置的解決方案。