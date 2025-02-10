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體育
2025-02-10 11:20:00

歐聯｜皇家馬德里華斯基斯受傷無緣鬥曼城　華維迪或客串右閘

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皇馬右閘基斯基斯（右）對馬體會時受傷，將缺陣3周。（資料圖片）

皇馬右閘基斯基斯（右）對馬體會時受傷，將缺陣3周。（資料圖片）

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皇家馬德里的傷病危機雪上加霜，就在周三（12日）凌晨4時作客曼城的歐聯附加賽首回合前，球隊再度遭受打擊。

皇家馬德里官方確認，右閘盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）受傷，根據球會發表的官方聲明，華斯基斯左腿腿筋出現肌肉損傷。他是在剛以1:1賽和馬德里體育會的馬德里打吡中，踢至81分鐘被換離場。

歐聯附加賽抽籤，皇馬與曼城硬碰硬。（歐聯FB） 歐聯走線圖。（歐聯FB）

華斯基斯將缺席對曼城兩回合

聲明中進一步指出，華斯基斯將無法參與即將對曼城的歐聯比賽。而根據《阿斯報》（Diario AS）的最新報道，這名經驗豐富的球員將缺席長達三個星期。

這意味著華斯基斯不單無緣兩回合對陣曼城的比賽，還可能錯過本月其他幾場重要賽事。皇馬希望能三月初讓華斯基斯回歸球場，但在此之前，球隊必須找到右閘位置的解決方案。

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兩左閘或要「兼職」

由於皇馬正選右閘丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）因長期傷病缺陣，加上華斯基斯又傷，令教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）需要再次尋找合適的替代方案。目前，費特歷高華維迪（Federico Valverde）是可供選擇的球員之一，而費蘭特文迪（Ferland Mendy）或法蘭加西亞（Fran Garcia）也可能被迫客串右閘。

作者：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育

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