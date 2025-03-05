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體育
2025-03-05 11:40:39

歐聯｜皇家馬德里首回合領先　阿仙奴大炒PSV晉級穩

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巴謙戴亞斯的入球令皇家馬德里首回合領先2:1。(路透社)

巴謙戴亞斯的入球令皇家馬德里首回合領先2:1。(路透社)

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歐聯16強的淘汰賽展開，衞冕皇家馬德里面對同城的馬德里體育會，上半場各自交出靚波打成平手，但下半場皇馬再由巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）建功，令球隊首回合領先2:1。而英超的阿仙奴，在作客荷蘭以7:1大勝PSV燕豪芬。

附加賽淘汰曼城，皇馬16強就遇上馬體會。在班拿貝上演的首回合，皇馬4分鐘取得領先，洛迪高高斯（Rodrygo）接應隊友直線，右路快放再切入禁區射入。然而馬體會在32分鐘就將比數追平，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）左路推入禁區彎向遠柱，令兩隊上半場踢平1:1。下半場皇馬卻有巴謙戴亞斯在禁區內人群中起腳，在55分鐘令主隊再度領先，也令皇馬在首回合先贏2:1。

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巴謙戴亞斯下半場為皇家馬德里射成2:1。(路透社) 皇家馬德里2:1擊敗馬德里體育會。(路透社) 皇家馬德里2:1擊敗馬德里體育會。(路透社) 皇家馬德里2:1擊敗馬德里體育會。(路透社) 皇家馬德里2:1擊敗馬德里體育會。(路透社) 皇家馬德里2:1擊敗馬德里體育會。(路透社)

至於兩支英格蘭球隊就齊齊贏波，當中阿仙奴作客以7:1大勝PSV，球隊上半場已有3個入球，領先比數3:1，下半場縱使兵工廠收起部份有傷在身的球員，仍再添4球。在大比數優勢下，次回合阿仙奴將可輕鬆應付。

維拉作客輕取布魯日

而阿士東維拉作客比利時對布魯日，里安拜尼（Leon Bailey）上半場3分鐘已為維拉打開紀錄，但對手12分鐘就扳平。可是到下半場，布魯日在82分鐘有球員擺烏龍將維拉的傳中撞入自己龍門，而維拉在88分鐘再獲12碼，馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）操刀射入，令維拉首回合領先3:1。另一場16強，德國的多蒙特就與法國的里爾踢平1:1。

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