歐聯｜皇家馬德里首回合領先　阿仙奴大炒PSV晉級穩

歐聯16強的淘汰賽展開，衞冕皇家馬德里面對同城的馬德里體育會，上半場各自交出靚波打成平手，但下半場皇馬再由巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）建功，令球隊首回合領先2:1。而英超的阿仙奴，在作客荷蘭以7:1大勝PSV燕豪芬。

附加賽淘汰曼城，皇馬16強就遇上馬體會。在班拿貝上演的首回合，皇馬4分鐘取得領先，洛迪高高斯（Rodrygo）接應隊友直線，右路快放再切入禁區射入。然而馬體會在32分鐘就將比數追平，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）左路推入禁區彎向遠柱，令兩隊上半場踢平1:1。下半場皇馬卻有巴謙戴亞斯在禁區內人群中起腳，在55分鐘令主隊再度領先，也令皇馬在首回合先贏2:1。