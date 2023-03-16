歐聯︱皇馬主場再贏1球　連續3年淘汰利物浦

衞冕歐聯的皇家馬德里再遇上屆決賽對手的利物浦，在16強次回合再贏一仗，最終憑總比數6:2以紅軍淘汰，皇馬是自2021年以來，連續3屆賽事在淘汰賽中擊敗利物浦。

首回合作客贏5:2，皇馬在次回合沒有放鬆，仍然與紅軍對攻，不過未能過得到雙方門將。皇馬的中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）在上半場的一次射門中楣，而紅軍則有達雲紐尼斯（Darwin Nunez）的遠射被撲出。半場雙方互無紀錄。