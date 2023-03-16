歐聯︱皇馬主場再贏1球　連續3年淘汰利物浦

衞冕歐聯的皇家馬德里再遇上屆決賽對手的利物浦，在16強次回合再贏一仗，最終憑總比數6:2以紅軍淘汰，皇馬是自2021年以來，連續3屆賽事在淘汰賽中擊敗利物浦。
首回合作客贏5:2，皇馬在次回合沒有放鬆，仍然與紅軍對攻，不過未能過得到雙方門將。皇馬的中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）在上半場的一次射門中楣，而紅軍則有達雲紐尼斯（Darwin Nunez）的遠射被撲出。半場雙方互無紀錄。
賓斯馬一箭定江山
下半場皇馬初段有領先機會，費達歷高華維迪（Federico Valverde）接應隊友的直線，又未能過到紅軍門將艾利臣比加（Alisson）。不過主場的皇馬在78分鐘，終於打破悶局，賓斯馬（Karim Benzema）接應隊友的直線轉身，被紅軍隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）攔截，不過皮球彈高後雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）想衝前補射但踢空，但他倒地後將球橫傳賓斯馬，由該法國射手射入空門，令皇馬取得領先。之後皇馬有擴大領先的機會，只是洛迪高高斯（Rodrygo）射門又被對手擋住，最終皇馬僅勝1:0。
不過皇馬仍以6:2的比數淘汰利物浦，是繼2021年的8強、2022年的決賽以及今年在16強，連續3屆賽事擊敗紅軍。