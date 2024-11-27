歐聯｜皇馬傷兵滿營 紅軍強勢要破宿命

英超「一哥」利物浦開季以來氣勢如虹，歐聯亦是唯一長勝軍；香港時間今晚深夜迎戰傷兵滿營的歐洲「一哥」皇家馬德里，必欲打破近年對戰長敗宿命，可熱捧主勝。(球賽編號FB4410，11月28日04:00開賽)

「紅軍」利物浦在新帥史諾布陣、攻擊主將穆罕默德沙拿「著火」下，開季在英超頭12場勁取10勝；歐聯分組賽亦4戰全勝，成為36支分組賽參賽隊伍中的唯一長勝軍。球隊包括今晚對皇馬及下輪英超榜首大戰對曼城，兩戰俱佔主場之利；對手同樣受傷兵潮困擾，紅軍當然要把握機會贏波，擴大兩條戰線的優勢。