歐聯｜皇馬傷兵滿營 紅軍強勢要破宿命

英超「一哥」利物浦開季以來氣勢如虹，歐聯亦是唯一長勝軍；香港時間今晚深夜迎戰傷兵滿營的歐洲「一哥」皇家馬德里，必欲打破近年對戰長敗宿命，可熱捧主勝。(球賽編號FB4410，11月28日04:00開賽)
「紅軍」利物浦在新帥史諾布陣、攻擊主將穆罕默德沙拿「著火」下，開季在英超頭12場勁取10勝；歐聯分組賽亦4戰全勝，成為36支分組賽參賽隊伍中的唯一長勝軍。球隊包括今晚對皇馬及下輪英超榜首大戰對曼城，兩戰俱佔主場之利；對手同樣受傷兵潮困擾，紅軍當然要把握機會贏波，擴大兩條戰線的優勢。
利物浦近8次對賽僅贏1次
紅軍上仗聯賽作客反勝修咸頓3比2，沙拿梅開二度，累計英超攻入10球。球隊炮手眾多，除上仗擔正的箭頭達雲紐尼斯及出任左翼的加普外，今屆在歐聯已入3球的哥倫比亞國腳路易斯迪亞斯，今場有望重返正選。眾鋒要攻破客軍副選門將盧連十指關，助紅軍破近8次對賽1和7負的不勝劣績，良機已至。
衛冕歐聯的皇馬傷兵不停，國際賽前曾連負巴塞隆拿及AC米蘭，兩仗共失7球；雖然之後兩仗西甲連勝，但對手只是奧沙辛拿及雷加利斯。最不幸是上仗大炒雷加利斯時，交出助攻的巴西首席鋒將雲尼斯奧斯祖利亞，賽後證實因拉傷腿筋要休息一個月，老帥安察諾堤今夜又要變陣，出征晏菲路。
麥巴比續任左翼？
估計法國名將基利安麥巴比仍會出任善踢的左翼，巴西新星安迪歷掛帥，右翼由土耳其新星艾達古拿或傷愈的巴謙戴亞斯出任；但「銀河艦隊」今屆4戰分組賽勝負各2，場場有失波，今場由魯迪格拍新人中堅魯爾阿辛斯奧，但面對近6戰入16球的紅軍，今夜不易招架。
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