歐聯｜皇馬強勢 主勝「祖」捧

今晚歐聯另一焦點戰是兩支老牌勁旅對壘，由皇家馬德里迎戰祖雲達斯。「斑馬兵團」祖雲達斯近季風光不再，相反「銀河艦隊」皇馬依舊星光熠熠，實力雄厚，今場更有地利之助，主勝穩開。(球賽編號FB8219，10月23日03:00開賽)

皇馬對上一次奪冠是2023/24年度，上屆8強出局。球隊今夏換上名氣少帥兼舊將沙比阿朗素(Xabi Alonso)執教，開季以來戰績理想，目前高踞西甲榜首，在歐聯亦錄得兩戰全勝，包括上輪作客以5比0大炒卡拉特。

「銀河艦隊」在班拿貝主場開季5戰全勝，首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)今季入球停不了，單是在歐聯便已攻入5球；其鋒線拍檔雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)場內繼續惹火，但狀態亦持續回升當中。