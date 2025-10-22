歐聯｜皇馬強勢 主勝「祖」捧

今晚歐聯另一焦點戰是兩支老牌勁旅對壘，由皇家馬德里迎戰祖雲達斯。「斑馬兵團」祖雲達斯近季風光不再，相反「銀河艦隊」皇馬依舊星光熠熠，實力雄厚，今場更有地利之助，主勝穩開。(球賽編號FB8219，10月23日03:00開賽)
皇馬對上一次奪冠是2023/24年度，上屆8強出局。球隊今夏換上名氣少帥兼舊將沙比阿朗素(Xabi Alonso)執教，開季以來戰績理想，目前高踞西甲榜首，在歐聯亦錄得兩戰全勝，包括上輪作客以5比0大炒卡拉特。
「銀河艦隊」在班拿貝主場開季5戰全勝，首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)今季入球停不了，單是在歐聯便已攻入5球；其鋒線拍檔雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)場內繼續惹火，但狀態亦持續回升當中。
防守上，皇馬剛戰西甲再有阿拉巴(Alaba)受傷，目前的確傷兵不少，可幸該隊仍然人才濟濟；防線在艾達米列達奧(Eder Militao)與新兵卡利拿斯(Carreras)領導下，加上世界級門神泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)把關，就算球隊後顧國家打吡主場鬥巴塞隆拿，今場亦必拼盡求勝，將氣勢推升。
祖雲達斯和波多
反觀祖雲達斯今屆歐聯兩戰全和，包括要在補時戰連入兩球，逼和多蒙特4比4；而該隊近期狀態不濟，各項賽事5連和後，剛戰意甲更吞科木兩蛋，聯賽只排第7位。
祖隊主帥杜陀(Tudor)領軍功力一般，防線在缺少養傷的基爾臣比爾馬(Gleison Bremer)壓陣下，明顯不穩。進攻方面，無論由杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)或約拿芬大衛(Jonathan David)掛帥，都非世界級；即使中場新星卡夫蘭杜林(Khephren Thuram)冒起，但大軍整體質素、實力與經驗都輸蝕，只怕繼今夏世冠盃16強手交手輸0比1後，「斑馬兵團」再要敗走而回。
