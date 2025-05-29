歐聯｜「真偽」9號孭重飛 歐聯決賽 射手獻技

萬眾期待的歐聯決賽即將爆發，今次主角巴黎聖日耳門(PSG)及國際米蘭，雖然沒有超級球星壓陣；但當中孭飛的「9號位」射手，各擅勝場，地位無可取代，在周末慕尼黑一戰，誓領軍成為球壇終極霸主。
目前歐聯射手榜形勢，多蒙特的古拉斯(Guirassy)及巴塞隆拿拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)，同以13球領先，但所屬球隊已出局；數字上仍有機會奪獎是兩支決賽的前領射手，分別是已入9球的國米拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)及8球的PSG奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)。
二人在香港時間周六深夜的慕尼黑決戰前，分別接受歐洲足協官方網站專訪，其中屬正宗9號位球員，在禁區內威脅力強的阿根廷球星拿達路馬天尼斯，近年為國家隊及已効力多年的國米，立下不少戰功。他在歐聯準決賽次回合強忍傷痛先開紀錄，雖然之後被換出，但球隊戰至加時淘汰捧盃大熱巴塞隆拿，第三度打入歐聯(不計前身歐冠盃)決賽。
馬天尼斯享受決賽
兩年前決賽受挫曼城時，亦是正選掛帥的馬天尼斯說：「對方(PSG)攻守俱佳，我們要好好警惕，並有一些關鍵的中場球員極具破壞力。除此之外，好好享受這三季以來的第二次決賽，己隊配得上這個冠軍，付出努力，保持謙遜，繼續成長。」
迪比利踢自由人大升級
至於兩季前從巴塞轉會PSG後，法國前鋒奧士文尼迪比利跟同季加盟的主帥安歷基(Enrique)，一同發力，季內入球不絕，並已攜手囊括國內三大錦標；今戰使命更大，誓為PSG取得史上首個歐聯獎盃。跟馬天尼斯同是1997年出世的迪比利表示，安歷基給他在前線充當自由人角色，是個人表現躍進的主因。
將首次踢歐聯決賽的他說：「他(安帥)的思路非常清晰，球隊改變了很多。他亦給我很多意見，讓我有自由可足跡遍全場，不用待在9號位，只需創造空間，在中場製造一些混亂。」他並指睇足國米全季，對手極難應付。