歐聯｜「真偽」9號孭重飛 歐聯決賽 射手獻技

萬眾期待的歐聯決賽即將爆發，今次主角巴黎聖日耳門(PSG)及國際米蘭，雖然沒有超級球星壓陣；但當中孭飛的「9號位」射手，各擅勝場，地位無可取代，在周末慕尼黑一戰，誓領軍成為球壇終極霸主。

目前歐聯射手榜形勢，多蒙特的古拉斯(Guirassy)及巴塞隆拿拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)，同以13球領先，但所屬球隊已出局；數字上仍有機會奪獎是兩支決賽的前領射手，分別是已入9球的國米拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)及8球的PSG奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)。

二人在香港時間周六深夜的慕尼黑決戰前，分別接受歐洲足協官方網站專訪，其中屬正宗9號位球員，在禁區內威脅力強的阿根廷球星拿達路馬天尼斯，近年為國家隊及已効力多年的國米，立下不少戰功。他在歐聯準決賽次回合強忍傷痛先開紀錄，雖然之後被換出，但球隊戰至加時淘汰捧盃大熱巴塞隆拿，第三度打入歐聯(不計前身歐冠盃)決賽。