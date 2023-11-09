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體育
2023-11-09 04:29:55
日報

歐聯｜真正死亡之組 紐卡素負多蒙特變包尾

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紐卡素

紐卡素負多蒙特，跌落死亡之組榜末。

歐聯死亡F組大混亂！隨着小組第4輪賽事結束，紐卡素在飽受傷兵問題困擾下，作客吞多蒙特兩蛋，迅即跌落包尾，陷於出局邊緣，主帥賀維(Edward Howe)賽後承認球隊表現遠低於合理水平。同組原本低迷的AC米蘭，突發神威，以2比1反勝巴黎聖日耳門(PSG)。 

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紐卡素在多達7名一隊成員受傷，加上辛度東拿利(Sandro Tonali)長期停賽下，剛戰派出了自1997年曼聯後，最多的8名英格蘭球員作歐聯正選；而常規主力翼鋒米基爾阿米朗(Miguel Almiron)及安東尼哥頓(Anthony Gordon)或因為經過上仗大戰阿仙奴，今場先列後備；最終主隊多蒙特在富克洛(Niclas Fulkrug)與祖利安白蘭特(Julian Brandt)各建一功下，以2比0勝出，賽後多蒙特意想不到以4戰7分升上榜首，紐卡素則以4分跌落小組包尾。

紐卡素領隊賀維賽後失望表示：「我們今日表現遠低於慣常水平，平日的強度與質素都不見了；我們也曾經有過機會，祖連頓(Joelinton)的頭槌攻門最為關鍵，再來多次他必定會攻入。」今場賽事曾因多蒙特球迷的抗議示威，投擲包括假金幣及道具銀紙等雜物，以揶揄油元球隊紐卡素，令比賽暫停了數分鐘。

AC米蘭挫巴黎 5分列第3

另邊廂，AC米蘭雖被PSG中堅史堅尼亞(Milan Skriniar)開賽9分鐘便攻破大門；但「紅黑兵團」迅即由拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)扳平，再由老箭頭基奧特(Olivier Giroud)換邊後建功，鎖定2比1勝局，賽後PSG仍以6分排次席，但A米則以5分排第3，令此組名副其實變成死亡F組。拉菲爾利亞奧今季表現未達預期，成為被批評對象，今場卻大打爭氣波，主帥派奧利賽後大讚：「今天他展現了卓越的天分，只要我們往後能踢出今天的強度，我們必會取得重大成功。」

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