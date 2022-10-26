歐聯︱祖雲達斯負賓菲加出局　萊比錫3:2贏皇馬

歐聯分組賽的第5輪賽事，意甲的祖雲達斯作客以3:4不敵葡萄牙的賓菲加，肯定無緣晉身16強。而已經出線的皇家馬德里，亦作客以2:3負於德甲的RB萊比錫。

賽前只有3分的祖雲達斯，面對今屆分組未嘗一敗的賓菲加，今場絕對不容有失。不過球隊仍在17分鐘就失守，18歲的安東尼奧施華（Antonio Silva）接應隊友傳中，頭槌頂入為主隊取得領先。雖然摩斯堅恩（Moise Kean）在21分鐘補中，一度被旁證指為越位，但球證在翻看VAR確定入球有效，令祖雲達斯一度扳平1:1。

然而比賽之後一面倒向賓菲加。先是28分鐘球證經VAR後，判祖雲達斯禁區犯手球，賓菲加獲得12碼，並由祖奧馬里奧（Joao Mario）射入，為主隊再度領先。之後拉法施華（Rafa Silva）接應祖奧馬里奧的傳送，前柱位後腳撞入，令賓菲加半場領先至3:1。而拉法施華在換邊後僅5分鐘，再接應隊友的直線，禁區內射入為賓菲加拉開至4:1。

同組聖日耳門大勝7:2

落後3球的祖雲達斯在沒退路下猛攻，在77分鐘由米利克（Arkadiusz Milik）追回一球，而2分鐘後韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）再為祖雲達斯追至只落後1球，不過祖雲達斯最後都未能追平，以3:4不敵賓菲加，在分組賽只得3分，肯定不能晉身16強。同組的另一場比賽，海法馬卡比作客2:7不敵巴黎聖日耳門，聖日耳門以較佳得球排分組首名，而賓菲加則落入次名。至於祖雲達斯與海法馬卡比亦同得3分，祖雲達斯只是得失球較佳排第3，能否轉戰歐霸仍要看最後一仗。