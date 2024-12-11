歐聯｜祖雲達斯「細」守曼城

相信賽前沒有太多人估計得到，曼城跟今場對手祖雲達斯，在5戰歐聯分組賽後同樣只得8分，位列中游。其中近9戰只嘗一勝的「藍月」曼城，今夜作客都靈當然求勝，盡快翻身；但碰上對手「斑馬兵團」祖記是「意甲穩守派掌門人」，今場宜先取入球中位數[2.5]球「細」。(球賽編號FB5097，12月12日04:00開賽)
曼城上仗聯賽作客水晶宮頹氣未消，兩度落後下追平，但入球功臣歷高利維斯「2黃1紅」被逐，最終只能和波而回。藍月除在英超不斷失分，近兩仗歐聯先1比4敗走士砵亭，再於主場被飛燕諾逼和3比3。主帥哥迪奧拿今戰賽前仍抱樂觀態度，但球隊作客水晶客前的5戰作客只共入4球，主力前鋒艾寧夏蘭特近5戰有3場食白果，預計哥帥今仗會重用快馬謝利美杜古，協助夏蘭特打快攻。
祖雲達斯意甲仍不敗
斑馬兵團今季由莫達領軍，表現平穩，是意甲唯一未敗之師，但15戰9場和波；歐聯開局連勝以為虎虎有威，但近3仗分組賽2和1負入1球失2球。祖記不論由杜辛華荷域或添莫菲韋亞任箭頭，二人皆非多產射手，但兩位翼鋒法蘭斯高干斯卡奧及基倫耶迪斯，勝在潛質高夠速度，有力制衡曼城側擊；加上皮爾卡魯魯及費達歷高加堤合拍中路夠穩，今場在都靈之戰，勝負多是一球上落。
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