歐聯︱祖雲達斯2連敗　米蘭皇馬輕鬆取勝

意甲的祖雲達斯在歐聯分組賽兩戰全敗，在周三(14日)晚主場對葡萄牙的賓菲加，球隊雖然由米利克（Arkadiusz Milik）上半場初段建功，但球隊最後仍未能保住勝局，以1:2不敵對手，在分組賽仍未取得分數。而另一支意大利球隊的AC米蘭，就以3:1擊敗克羅地亞的薩格勒布戴拿模，在分組升上榜首。

黑白兵團的祖雲達斯，上仗作客不敵巴黎聖日耳門後，今場在主場面對賓菲加。雖然球隊在4分鐘就由米利克接應罰球，前點頭槌頂入遠柱，早早為祖雲達斯取得領前。不過作客的賓菲加在上半場有扳平的機會，拉法施華（Rafa Silva）的遠射僅僅中柱彈出，已為老婦人的防線響警號。干卡路（Goncalo Ramos）在43分鐘禁區被勾跌，球證翻看VAR後判賓菲加獲得12碼，祖奧馬里奧（Joao Mario）射入，為賓菲加半場追平1:1。

換邊後賓菲加在55分鐘再有機會，干卡路雖然被截下，但拉法施華起腳，門將拍出後，由大衛拿尼斯（David Neres）補中，為賓菲加反先。祖雲達斯之後未能取得入球，最終輸1:2，兩仗仍未取得1分。