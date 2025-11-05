歐聯｜神鋒倒戈不留手 曼城「大」戰「蜜蜂」

數當今炙手可熱的歐洲前鋒，艾寧夏蘭特(Erling Haaland)穩佔一席。這位入球不停的挪威箭頭今晚歐聯領銜「藍月」曼城鋒線，倒戈鬥作客的「蜜蜂兵團」多蒙特不會留手，適逢對手歐戰入球意欲大盛，今場會是鬥入波格局。 (球賽編號FB9104，11月6日04:00開賽)

「藍月」有夏蘭特，一切易辦事。這位之前曾效力多蒙特兩季的高大中鋒，開季連同代表國家隊短短兩個半月已攻入26球，包括上仗聯賽入2球，助藍月3比1氣走般尼茅夫，升上英超次席；季內歐聯3戰亦場場入波，累計入4球，被主帥哥迪奧拿大讚其超強的生產力，媲美球王美斯及C朗。

曼城傷疲盡起

曼城雖然後顧英超鬥利物浦的大戰，但現時是季內難得沒有重要傷兵，左閘艾洛尼(Ait Nouri)、前鋒鋒奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)及名將防中洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)已十足康復，今場隨時候命；加上藍月前一輪歐聯作客摩納哥被逼和2比2失分，為力爭前八名出線有利位置，在強手林立的歐聯聯戰場，已沒有太多失分空間，今場必在伊蒂哈德球場全攻出擊，為英超大戰先壯聲威。