歐聯｜神鋒倒戈不留手 曼城「大」戰「蜜蜂」

數當今炙手可熱的歐洲前鋒，艾寧夏蘭特(Erling Haaland)穩佔一席。這位入球不停的挪威箭頭今晚歐聯領銜「藍月」曼城鋒線，倒戈鬥作客的「蜜蜂兵團」多蒙特不會留手，適逢對手歐戰入球意欲大盛，今場會是鬥入波格局。 (球賽編號FB9104，11月6日04:00開賽)
「藍月」有夏蘭特，一切易辦事。這位之前曾效力多蒙特兩季的高大中鋒，開季連同代表國家隊短短兩個半月已攻入26球，包括上仗聯賽入2球，助藍月3比1氣走般尼茅夫，升上英超次席；季內歐聯3戰亦場場入波，累計入4球，被主帥哥迪奧拿大讚其超強的生產力，媲美球王美斯及C朗。
曼城傷疲盡起
曼城雖然後顧英超鬥利物浦的大戰，但現時是季內難得沒有重要傷兵，左閘艾洛尼(Ait Nouri)、前鋒鋒奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)及名將防中洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)已十足康復，今場隨時候命；加上藍月前一輪歐聯作客摩納哥被逼和2比2失分，為力爭前八名出線有利位置，在強手林立的歐聯聯戰場，已沒有太多失分空間，今場必在伊蒂哈德球場全攻出擊，為英超大戰先壯聲威。
多蒙特入球分布平均
對手「蜜蜂兵團」就算近年不斷被大會挖走新星，仍是一支大賽球隊，上屆歐聯及今夏世冠盃同入8強，成績比藍月好；現時在德甲排第3，或者深知難追暫時聯賽全勝的拜仁慕尼黑，在歐聯反而踢得特別進取，跟曼城3戰同是2勝1和但竟能場場入4球，3戰合共失7球。
多蒙特歐聯3戰12個入球由9位球員包辦，比起夏蘭特的「一人球隊」，「蜜蜂」分工合作，由畿內亞中鋒古拉斯(Guirassy)牽引敵衛，防不勝防；作客大無畏未可輕侮，入球「大」盤更值博。
