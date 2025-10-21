歐聯｜第3輪全面開戰 阿仙奴「細」食馬體

守力超強的英超「一哥」阿仙奴，今晚深夜在歐聯主場出擊，迎擊擁有超級射手「蜘蛛俠」祖利安艾華利斯壓陣的馬德里體育會，預料兵工廠不敢輕敵，必以眾衛嚴防對手偷襲，主勝及中位數[2.5/3]球「細」盤可兼取。(球賽編號FB8181，10月22日03:00開賽)

阿仙奴已變防守專家，在英超只失3球，在歐聯聯賽頭兩輪先後以2比0擊敗畢爾包及奧林比亞高斯，跟國際米蘭暫時是唯一兩支在歐聯聯賽0失球球隊。球隊贏波多數食「魚生粥」，死球為入波主要來源；而防守以不失球為己任，對上兩場聯賽限制對手零中框射門，新簽射手約基利斯為阿仙奴已連續上陣7場0入球，但不影響實際成績。