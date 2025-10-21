歐聯｜第3輪全面開戰 阿仙奴「細」食馬體

守力超強的英超「一哥」阿仙奴，今晚深夜在歐聯主場出擊，迎擊擁有超級射手「蜘蛛俠」祖利安艾華利斯壓陣的馬德里體育會，預料兵工廠不敢輕敵，必以眾衛嚴防對手偷襲，主勝及中位數[2.5/3]球「細」盤可兼取。(球賽編號FB8181，10月22日03:00開賽)
阿仙奴已變防守專家，在英超只失3球，在歐聯聯賽頭兩輪先後以2比0擊敗畢爾包及奧林比亞高斯，跟國際米蘭暫時是唯一兩支在歐聯聯賽0失球球隊。球隊贏波多數食「魚生粥」，死球為入波主要來源；而防守以不失球為己任，對上兩場聯賽限制對手零中框射門，新簽射手約基利斯為阿仙奴已連續上陣7場0入球，但不影響實際成績。
阿仙奴鐵壁防守
阿仙奴本月已在倫敦成功過三關，另外三關包括今晚迎戰馬體會，全在倫敦主或客場上演，對今屆兵源極優厚的兵工廠，頻密作賽無難度；預計快馬加比爾馬天尼利及多才多藝的中場米基爾馬連奴，今場升任正選。球隊對上14場歐聯分組賽或歐聯聯賽主場勝仗，其中11場0失球，中堅加比爾馬加希斯及威廉沙列巴，今晚必好好招呼客軍的「蜘蛛俠」，誓為主隊保持0失球贏波走走勢。
馬體會西甲戰績平平
馬體會今屆西甲9戰僅得4勝，歐聯2比3敗走利物浦後，上輪5比1大炒法蘭克福，表現極反覆。最搶眼仍是阿根廷射手祖利安艾華利斯，今屆聯賽加歐聯已貢獻7入球3助攻，跟老兵基沙文或挪威箭頭阿歷山大索洛夫攻堅，會令今場主隊有所顧忌。
問題是馬體會季內作客5戰不勝場場失波，就算法國中堅基文迪朗格勒聯賽停賽，今場歐聯復出；主帥施蒙尼又會收窄防禦網，只怕百密一疏，被兵工廠的死球戰術攻破。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊 - 賽前分析