歐聯｜紅軍鬥皇馬 圖報上屆決賽一敗之仇

紅軍利物浦近期有回勇之勢，加上傷兵名單已大幅縮短，今晚香港時間深夜在晏菲路擺下擂台，迎戰衛冕歐聯的皇家馬德里(22/02 04:00)，必乘勢望報上屆決賽一敗之仇，在今屆歐聯16強首回合打響頭炮。

利物浦在英超半季走勢未如人意，但在歐聯分組賽只因得失球差不及意甲「一哥」拿玻里，跌落次名，再跟上屆歐聯決賽對手皇馬提早相遇。紅軍近年甚少在16強淘汰賽即「畢業」，在領隊高普麾下只曾在2019/20年度被馬德里體育會踢出局；而且近2仗英超連續以2比0打敗鄰會愛華頓及「爭四」大敵紐卡素，一洗早前4戰只得1分的劣績，傷兵陸續復出，整體戰力提升。

原本在傷兵名單中的主力，包括隊長中堅華基爾雲迪積克，上仗打敗紐卡素時已正選出場；鋒將迪亞高祖達及羅拔圖法明奴同場後備登場，雖然上仗先開紀錄的烏拉圭箭頭達雲紐尼斯，下半場撞傷肩部退下火線；但法明奴復出成及時雨，或聯同近兩仗皆有士哥的荷蘭新兵加普、埃及前鋒穆罕默德沙拿，作三叉戟攻堅。

高普談及近期球隊狀態說：「我們很久未有這樣的好日子。周二將要對世上其中一支最佳球隊，這是困難的；但在晏菲路出場，即管去吧。」

