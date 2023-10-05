歐聯｜紐卡素主場大勝巴黎聖日耳門　領先死亡之組

今季被編入死亡之組，不過紐卡素卻未有被其他3隊比下去，在上仗作客賽和AC米蘭之後。今次迎來20年來首次的主場歐聯比賽，紐卡素差點先落後，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）禁區長傳右路無人看管的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele），不過迪比利卻射斜。未能領先之後，聖日耳門就因為防線的失誤而落後，馬昆賀斯（Marquinhos）的解圍被失誤，被紐卡素截到，雖然阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）施射被撲出，但是米基爾阿米朗（Miguel Almiron）後上補中，喜鵲在17分鐘領先。

闊別歐聯20年的紐卡素，在今季歐聯的首場主場迎擊法甲班霸的巴黎聖日耳門，喜鵲在半場領先2球之下，以4:1擊敗對手，在死亡之組中領導群雄。

主場的紐卡素完半場前再擴大領先，基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）雖然連番撲救，不過最後丹般恩（Dan Burn）接應般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）傳中頂入，球證未有即時判斷入球，在翻看VAR證實古馬雷斯沒有越位後，才確定丹般恩的入球有效，喜鵲39分鐘領先至2:0。

換邊之後聖日耳門試圖反撲，但門將當拿隆馬在50分鐘反應慢一步，就被桑恩朗達夫（Sean Longstaff）窄位射穿，令主隊拉開3:0。雖然盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）在56分鐘接應隊友高波直線，頭槌頂入，而球證又指沒有越位，令巴黎聖日耳門追回一球。不過這支法甲隊伍還是未能追回，更在補時階段再被法比安舒哈（Fabian Schar）攻入多球，令紐卡素得以大勝4:1。同組的另一場比賽，AC米蘭又與德甲的多蒙特賽和0:0，米蘭兩場都與對手悶和，以2分排分組第3，多蒙特兩戰不勝在死亡之組墊底。

馬體會基沙文倒掛建功

同日的其他比賽，衞冕的曼城作客3:1擊敗德甲的RB萊比錫，馬德里體育會憑基沙文（Antoine Griezmann）的倒掛，半場追平飛燕諾後，再在下半場由艾華路莫拉達（Alvaro Morata）建功，以3:2擊敗對手。巴塞隆拿就繼續小勝，以1:0作客贏波圖，同組的烏克蘭球隊薩克達以3:2擊敗安特惠普。