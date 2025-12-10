歐聯｜紐卡素回勇 作客無懼利華

利華面對內憂外患

問題是球隊在頻密大戰下，傷兵漸多，善射的中場主力阿歷真度基莫度(Alejandro Grimadlo)上仗缺陣下，球隊0比2不敵中下游的奧格斯堡，聯賽連敗後雖仍排第4位，但已落後拜仁慕尼黑14分，季內主要目標將是德盃及在歐聯力爭上游；只是球隊在歐聯大聯賽主場2戰1和1負，包括2比7不敵巴黎聖日耳門，今晚面對踢法硬淨又善攻的紐卡素，捧主隊有戒心。

紐卡素今季重返歐聯，暫時5輪過後較利華多1分，錄得3勝2負同樣要追分爭出線；球隊上輪歐聯作客馬賽領先下，被對手射手奧巴美揚(Aubameyang)兩記精彩入球反勝，只是防線稍欠集中，整場表現其實不差。球隊近4場英超錄得3勝1和走勢回勇，尤其上仗小勝少踢1人的般尼，過程相當輕鬆，可完全收起近排甚勇的翼鋒哈維班尼斯(Harvey Barnes)、中場悍將祖連頓(Joelinton)及辛度東拿利(Sandro Tonali)先列後備，全部可排強陣搏殺。