歐聯｜紐卡素回勇 作客無懼利華

歐聯大聯賽走過半程，排名中游或以下球隊要開始追分，其中兩支黑馬分子今晚深夜相遇，近況反覆的「藥廠」德甲利華古遜迎戰轉勇的「黑白兵團」英超紐卡素，兩軍皆會全力搶攻爭3分，今場寧捧人腳調動充足的「黑白兵團」。(球賽編號FB0904，12月11日04:00開賽)
「藥廠」季初踢走教練滕哈格(Erik ten Hag)後重回正軌，早前歐聯及聯賽一度合共寫下4連勝佳績，包括作客打敗輪換玩出禍的英超勁旅曼城，丹麥主帥曉祖文(Hjulmand)正力爭為利華在今夜創造歐聯首次3連勝的歷史。
利華面對內憂外患
問題是球隊在頻密大戰下，傷兵漸多，善射的中場主力阿歷真度基莫度(Alejandro Grimadlo)上仗缺陣下，球隊0比2不敵中下游的奧格斯堡，聯賽連敗後雖仍排第4位，但已落後拜仁慕尼黑14分，季內主要目標將是德盃及在歐聯力爭上游；只是球隊在歐聯大聯賽主場2戰1和1負，包括2比7不敵巴黎聖日耳門，今晚面對踢法硬淨又善攻的紐卡素，捧主隊有戒心。
紐卡素今季重返歐聯，暫時5輪過後較利華多1分，錄得3勝2負同樣要追分爭出線；球隊上輪歐聯作客馬賽領先下，被對手射手奧巴美揚(Aubameyang)兩記精彩入球反勝，只是防線稍欠集中，整場表現其實不差。球隊近4場英超錄得3勝1和走勢回勇，尤其上仗小勝少踢1人的般尼，過程相當輕鬆，可完全收起近排甚勇的翼鋒哈維班尼斯(Harvey Barnes)、中場悍將祖連頓(Joelinton)及辛度東拿利(Sandro Tonali)先列後備，全部可排強陣搏殺。
韋沙復出添鋒力
好消息更是今夏重金收購的前賓福特前鋒尤尼韋沙，膝傷康復後首度為新東家後備出場，已隨時可跟今場重返祖家德國出戰的中鋒禾達美迪(Woltemade)合力攻堅，提升「黑白兵團」火力，今場客勝可博。
