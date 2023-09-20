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體育
2023-09-20 11:13:40

歐聯｜紐卡素回歸悶和AC米蘭　拉素龍門建奇功迫和馬體會

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AC米蘭與紐卡素互交白卷。(路透社)

AC米蘭與紐卡素互交白卷。(路透社)

闊別歐聯多年的紐卡素，在今季的賽事陷入了死亡之組。在周二（19日）的分組賽，作客AC米蘭。在全場受壓之下，最終悶和對手0:0，各得1分，同組的巴黎聖日耳門就2:0擊敗多蒙特，先響勝鼓。

上屆聯賽取得第4名晉身闊別20年的歐聯。喜鵲來到聖西路當然不及主場的米蘭。上半場AC米蘭其實都有不少的入球機會，只是湯姆利（Fikayo Tomori）的窄位頭槌還是基奧特（Olivier Giroud）多番的攻門，最終敵不過紐卡素門將的尼克普比（Nick Pope），而紐卡素雖然有反擊的機會，但對米蘭的威脅有限，半場雙方踢平0:0。

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紐卡素作客悶和AC米蘭。(路透社) 紐卡素作客悶和AC米蘭。(路透社) 紐卡素作客悶和AC米蘭。(路透社) 紐卡素作客悶和AC米蘭。(路透社) 紐卡素作客悶和AC米蘭。(路透社) 紐卡素球迷闊別多年，再度跟隨球會出戰歐洲。(路透社)

換邊之後米蘭仍然希望在主場取勝，但是攻勢多只是隔靴搔癢，對普比的威脅並不多。而紐卡素一次的反擊，桑恩朗達夫（Sean Longstaff）禁區頂有空位起腳，不過又被米蘭門將托出。最終雙方都互無紀錄完場。同組的另一場比賽，法國的巴黎聖日耳門，就以2:0擊敗多蒙特，在這一種先拔頭籌。

在E組的比賽，雖然4支球隊間沒甚麼看點。不過在馬德里體育會作客拉素一戰，馬體會雖然先由小將的柏保路巴里奧斯（Pablo Barrios）上半場29分鐘攻入領先，不過比賽進入到補時的5分鐘，拉素角球開出，雖然馬體會球員擋下，然而解圍不遠又口落在拉素腳下，最後由路爾斯阿爾拔圖（Luis Alberto）的傳中，殺上前線的門將普維杜爾（Ivan Provedel）無人看管下頂入，為拉素追平1:1。同組另一場比賽，蘇格蘭的些路迪在少打兩人之下，雖然門將撲出對手12碼，但仍以0:2作客不敵飛燕諾。

艾華利斯兩粒助曼城反勝

另外，上屆冠軍的曼城主場對塞爾維亞的貝爾格萊德紅星，紅星隊雖然上半場憑奧士文布卡利（Osman Bukari）完半場前建功領先。不過換邊後，藍月亮先由祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）梅開二度反先，加上洛迪卡斯簡迪（Rodri）再建一功，以3:1反勝對手。G組的另一場，德國的RB萊比錫亦以3:1擊敗瑞士的青年人。至於西甲冠軍巴塞隆拿就迎來大勝，以5:0大破比利時安特惠普，同組的烏克蘭薩克達亦以1:3不敵葡萄牙的波圖。

普維杜爾為拉素追平馬體會。(路透社) 普維杜爾為拉素追平馬體會。(路透社) 麥巴比射入12碼為巴黎聖日耳門擊敗多蒙特。(路透社) 艾華利斯梅開二度令曼城大勝貝爾格萊德紅星。(路透社) 巴塞隆拿大勝安特惠普5球。(路透社)
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