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體育
2023-10-06 04:30:31
日報

歐聯｜紐卡素大炒PSG 賀維：特別的一夜

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歐聯｜紐卡素大炒PSG

紐卡素相隔廿年首次主場出戰歐聯，大破巴黎聖日耳門。

等足20年，一切都是值得的！闊別歐聯超過20年的紐卡素，在歐聯死亡F組迎戰法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)；結果這場「豪門」對決，「黑白兵團」靠主場超強氣勢大勝4比1，主帥艾迪賀維(Eddie Howe)大讚：「這是特別的一夜。」

不足2年前，紐卡素得到沙特公共投資基金入主，又精明聘得艾迪賀維任主帥及購入新兵多數對辦，成績強力反彈；得以再在歐洲最大比賽舞台亮相，歐聯分組賽首戰作客守和AC米蘭，今仗迎戰對上11屆起碼入歐聯淘汰賽、由法國天王級球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)領軍的PSG，結果由米基爾阿米朗(Miguel Almiron)、丹般恩(Daniel Burn)、桑恩朗達夫(Sean Longstaff)及法比安舒哈(Fabian Schar)各入1球，大炒對手，錄得近20年以來歐聯首勝。

麥巴比交白卷

賀維賽後說：「我沒有想過會入4球，這是特別的一夜，我為球會及球迷高興。今場戰術上是難打一戰，貓捉老鼠的遊戲；我們向對手施壓，對手亦希望從後場發動攻勢，所以己隊希望令對手失衡。」黑白兵團今役只得27%控球百分比，但全場12射8中；比客軍的11射2中，優劣立見。
入波功臣之一的桑恩朗達夫，賽後要求跟麥巴比交換波衫，希望送給胞弟；但對方最後給了捷比亞(Kieran Trippier)的兒子。

而由卡塔爾財團控制多年的PSG，今屆由新帥安歷基(Luis Enrique)領軍，卻踢出海鮮波，時好時壞；麥巴比今場早段曾有機會造就奧士文迪比利(Ousmane Dembele)入波，可惜後者失機，但之後在聖占士公園球場如同隱形，表現令人失望，有失未來球王的風範。安歷基指球隊在紐卡素壓逼下犯錯，賽果未必完全反映實況，但願為大敗負全責。

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