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體育
2023-09-21 04:30:27
日報

歐聯｜紐卡素有運和波 藍月摘「星」更愁

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歐聯｜紐卡素有運和波 藍月摘「星」更愁

全靠英格蘭國家隊門將尼高普比(Nick Pope)力挽狂瀾，闊別歐聯20年後重來的「黑白兵團」紐卡素，在聖西路球場0比0和AC米蘭；但另一支英超兵團、衛冕「藍月」曼城，主場後上3比1反勝貝爾格萊德紅星，可惜折損傷出的中場主將貝拿度施華(Bernardo Silva)，有麻煩了！

上仗聯賽大敗的AC米蘭，續在聖西路出戰歐聯「新丁」紐卡素，收拾心情，由頭攻到尾；可惜鋒將包括基奧特(Oliver Giroud)、拉菲爾利亞奧(Rafel Leao)等腳頭無靈，全場25次射門顆粒無收，而客軍的英格蘭門將普比作出8次撲救，互無紀錄終場。今戰是「紅黑兵團」自05年鬥燕豪芬全場27次射門、但一球不入後，另一場極度運滯的歐聯比賽。

捱打的紐卡素戰至94分鐘才由中場桑恩朗史達夫(Sean Longstaff)射門，被對方換入門將史樸泰路(Marco Sportiello)擋出，才錄得全場唯一一次中框攻門，已教約3,500名客軍球迷，滿心歡喜離開聖西路。主帥艾迪賀維(Eddie Howe)賽後說：「普比之前英超鬥賓福特同樣出色，連續兩仗不失球不會是巧合，對球隊絕對重要。」他續指今仗對絕大部份己隊球員是一次新體驗，希望可藉此成長。

曼城贏波 貝拿度施華傷出

衛冕曼城在同晚歐聯分組賽，主場靠前鋒祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)入2球，反勝貝爾格萊紅星3比1，戰果正路；但球隊開賽時除2名門將外，後備席只有6位球員供調動，中場主將貝拿度施華在上半場尾段更傷出，哥帥稱此子要休息數星期，認為球隊惹上麻煩了。

藍月已有奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)、史東斯(John Stones)、基亞利殊(Jack Grealish)及高華錫(Matteo Kovacic)等大將養傷；稍後要在英聯盃硬碰主場的紐卡素，以及下月8日(星期日)在英超大戰作客阿仙奴。

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