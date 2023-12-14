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體育
2023-12-14 11:41:29

歐聯｜紐卡素死亡之組主場先勝後敗　不敵AC米蘭「攬炒」出局

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卓禾斯為米蘭射入反勝一球。(路透社)

卓禾斯為米蘭射入反勝一球。(路透社)

紐卡素在歐聯的死亡之組，在經歷大起大跌後，最終主場以1:2不敵AC米蘭，以分組第4名出局，而米蘭亦只能轉戰歐霸。因為同組另一場，多蒙特與巴黎聖日耳門賽和1:1，雙雙出線16強。

處於死亡之組F組的紐卡素，在最後一輪的比賽，賽前與米蘭同得5分，想爭取晉級必須要贏以及望聖日耳門輸波。喜鵲上半場已有入球良機，只是米基爾阿米朗（Miguel Almiron）的攻門，被湯姆利（Fikayo Tomori）及時護空門。而米蘭也有拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）的射門斜出。到33分鐘，祖連頓（Joelinton）在中路接應利維斯米利（Lewis Miley）巧妙的回傳，禁區頂勁射中鵠。之後紐卡素角球攻勢，米蘭門將的米蘭迪被擋住跌倒，不過紐卡素無法射入，半場喜鵲僅領先1:0。

湯姆利為米蘭護空門。(路透社) 湯姆利的射門中柱。(路透社) 祖連頓勁射為紐卡素領先。(路透社) 普列錫的射門為米蘭追和。(路透社) 紐卡素分組賽最後一輪1:2不敵AC米蘭。(路透社) 紐卡素分組賽最後一輪1:2不敵AC米蘭。(路透社)

換邊之後其實紐卡素仍希望增添入球，可是米蘭的反擊似乎更有效。在59分鐘米蘭反擊，雖然隊友射門「撻Q」但是基奧特（Olivier Giroud）反應快彈橫基斯甸普列錫（Christian Pulisic）射入空門，米蘭作客追平。般奴甘馬雷斯（Bruno Guimaraes）之後的射門被米蘭迪托到再中楣，令米蘭不致多失之後，米蘭先有利亞奧的單刀僅僅中柱彈出。不過到84分鐘，空群出擊的紐卡素再被米蘭反擊，卓禾斯（Samuel Chukwueze）接應隊友的橫傳，禁區右路射遠柱建功，作客的米蘭反超前。之後紐卡素未能追平下，米蘭作客反勝2:1。

聖日耳門迫和多蒙特出線

同組的另一場比賽，已穩奪出線資格的多蒙特，主場雖然有艾迪耶美（Karim Adeyemi）在51分鐘打開紀錄，不過作客的聖日耳門有17歲小將的沙利艾美利（Warren Zaire-Emery）追平，雙方最終踢成1:1完場。聖日耳門最終與米蘭同得8分，聖日耳門以較佳對賽得失球而晉級16強，米蘭只能轉戰歐霸，至於紐卡素以5分排第4出局。

多蒙特遭巴黎聖日耳門追和1:1。(路透社) 巴塞隆拿爆冷作客2:3不敵安特惠普。(路透社) 曼城作客3:2險勝貝爾格萊德紅星。(路透社) 拉素作客0:2不敵馬德里體育會。(路透社) 波圖主場5:3擊敗薩克達。(路透社)

巴塞爆冷不敵安特惠普

其他組別的比賽，E組已穩奪出線的馬德里體育會與拉素對賽，馬體會憑基沙文（Antoine Griezmann）及森美爾連奴（Samuel Lino）的入球，以2:0獲勝，而早已確定墊底的些路迪亦以2:1擊敗飛燕諾，飛燕諾會轉戰歐霸。G組方面，同樣提早出線的兩隊，曼城與RB萊比錫就分途贏波，曼城以3:2險勝主場的貝爾格萊德紅星，而萊比錫就主場2:1贏年青人。H組已出線的巴塞隆拿遭遇爆冷賽果，作客以2:3不敵比利時的安特惠普，不過安特惠普仍包尾出局，而波圖在生死戰以5:3擊敗薩克達，取得分組最後的16強席位。薩克達就轉戰歐霸盃。

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