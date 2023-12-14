歐聯｜紐卡素死亡之組主場先勝後敗　不敵AC米蘭「攬炒」出局

紐卡素在歐聯的死亡之組，在經歷大起大跌後，最終主場以1:2不敵AC米蘭，以分組第4名出局，而米蘭亦只能轉戰歐霸。因為同組另一場，多蒙特與巴黎聖日耳門賽和1:1，雙雙出線16強。 處於死亡之組F組的紐卡素，在最後一輪的比賽，賽前與米蘭同得5分，想爭取晉級必須要贏以及望聖日耳門輸波。喜鵲上半場已有入球良機，只是米基爾阿米朗（Miguel Almiron）的攻門，被湯姆利（Fikayo Tomori）及時護空門。而米蘭也有拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）的射門斜出。到33分鐘，祖連頓（Joelinton）在中路接應利維斯米利（Lewis Miley）巧妙的回傳，禁區頂勁射中鵠。之後紐卡素角球攻勢，米蘭門將的米蘭迪被擋住跌倒，不過紐卡素無法射入，半場喜鵲僅領先1:0。

換邊之後其實紐卡素仍希望增添入球，可是米蘭的反擊似乎更有效。在59分鐘米蘭反擊，雖然隊友射門「撻Q」但是基奧特（Olivier Giroud）反應快彈橫基斯甸普列錫（Christian Pulisic）射入空門，米蘭作客追平。般奴甘馬雷斯（Bruno Guimaraes）之後的射門被米蘭迪托到再中楣，令米蘭不致多失之後，米蘭先有利亞奧的單刀僅僅中柱彈出。不過到84分鐘，空群出擊的紐卡素再被米蘭反擊，卓禾斯（Samuel Chukwueze）接應隊友的橫傳，禁區右路射遠柱建功，作客的米蘭反超前。之後紐卡素未能追平下，米蘭作客反勝2:1。 聖日耳門迫和多蒙特出線 同組的另一場比賽，已穩奪出線資格的多蒙特，主場雖然有艾迪耶美（Karim Adeyemi）在51分鐘打開紀錄，不過作客的聖日耳門有17歲小將的沙利艾美利（Warren Zaire-Emery）追平，雙方最終踢成1:1完場。聖日耳門最終與米蘭同得8分，聖日耳門以較佳對賽得失球而晉級16強，米蘭只能轉戰歐霸，至於紐卡素以5分排第4出局。