歐聯｜紐卡素補時被罰12碼遭迫和　多蒙特作客贏AC米蘭晉級

歐聯的死亡之組，德國的多蒙特在作客擊敗AC米蘭下提早取得出線，而紐卡素原本有機會重上次席，只是末段被巴黎聖日耳門以一個具爭議的12碼追和，3支球隊在最後一仗仍要爭取出線資格。 首循環大勝過聖日耳門，紐卡素作客去到巴黎還是受壓的一隊。基利安麥巴比（Kylian Mbappe）接應隊友的傳送，門前後腳，被門將的尼克普比（Nick Pope）擋住。然而喜鵲憑米基爾阿米朗（Miguel Almiron）及阿歷山大伊沙克（Aleksander Isak）的活躍，讓聖日耳門防線受不少衝擊，先是12分鐘阿米朗前場搶得對手皮球，伊沙克接應僅僅射高。到24分鐘，阿米朗右路禁區頂起腳，PSG門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）擋出不遠，伊沙克把握機會射入，半場紐卡素領先一球。

換邊之後主隊極力搶攻希望收復失地，不過麥巴比多番的射門無功而還，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）及巴高拿（Bradley Barcola）的射門又過不到門將的普比。滿以為可以守得住勝局的紐卡素，到補時的5分鐘出現危機，迪比利接應長傳後傳中，皮球省中紐卡素利夫拿文度（Tino Livramento）心口再反彈中手肘。在聖日耳門球員包圍下，球證翻看VAR，並判予12碼，麥巴比操刀射入，為PSG補時8分鐘追平比數，最終巴黎聖日耳門以1:1賽和紐卡素，以7分列在F組的次席。 米蘭基奧特先失12碼 至於同組另一場，意大利的AC米蘭在6分鐘先有一個12碼，可是基奧特（Olivier Giroud）操刀被多蒙特門將的基哥高保（Gregor Kobel）擋出。相反多蒙特4分鐘後同樣獲得12碼，由馬高列奧斯（Marco Reus）射入令客隊取得領先。米蘭在37分鐘由卓禾斯（Samuel Chukwueze）追平，半場打成1:1。不過19歲的英格蘭小將拜奴爾基頓斯（Jamie Bynoe-Gittens）59分鐘為多蒙特再度領先，加上艾迪耶美（Karim Adeyemi）在69分鐘建功，令多蒙特以3:1勝出，分組以10分升上榜首，並提早取得出線資格。紐卡素與米蘭同得5分，喜鵲以對賽得失球較佳列第3。最後一輪賽事，多蒙特主場會對PSG，而紐卡素會主場與米蘭定生死。