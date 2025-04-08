歐聯｜維拉忠粉湯漢斯缺席作客PSG　威廉王子或最後一刻決定

香港時間星期四凌晨3時，巴黎聖日耳門將在歐聯8強首回合迎戰阿士東維拉，爭奪4強席位。PSG在16強激戰中憑互射十二碼險勝利物浦晉級，過程驚險刺激；反觀阿士東維拉則輕鬆過關，兩回合以總比數6比1淘汰布魯日。 這場賽事更添話題性，因為維拉領隊艾馬利（Unai Emery）與阿辛斯奧（Marco Asensio）都曾效力聖日耳門，今場無疑別具意義。 兩隊上周末亦分別在聯賽告捷：PSG以1比0擊敗昂熱，鎖定第13個法甲聯賽冠軍；維拉則以2比1擊敗諾定咸森林，狀態不俗。

根據《Le Parisien》的報道，比賽當晚將有多位名人雲集聖日耳門的王子公園球場觀戰此役。 法國國家隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）已確認出席，預計會由他的副手史提芬（Guy Stéphan）陪同。 湯漢斯因海外拍攝未能觀戰 不過，著名影星湯漢斯（Tom Hanks）則婉拒邀請。這名忠實的阿士東維拉球迷向PSG方面表示，因為正於海外拍攝，未能親身到場觀戰。