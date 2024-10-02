歐聯｜維拉「大」戰拜仁 三獅射手鬥著火

相隔41年再戰歐洲頂級賽事的阿士東維拉，上仗歐聯作客3比0輕取瑞士的年青人。球隊自從由艾馬利擔任主帥後，戰績直線向上，加上射手奧尼屈堅斯近期回勇，近3戰聯賽入4球；配合前鋒拍檔、另一英格蘭新星摩根羅渣士，以及哥倫比亞後備殺手祖漢杜蘭，維拉火力不缺。

屈堅斯卡尼正面對決

在國家隊是哈利卡尼接班人之一的奧尼屈堅斯說：「我們已準備就緒，球會上下非常興奮；去季是特別的，但今季在歐聯會更好。你總想在世上最好的比賽出場。」維拉今季在英超6戰13分暫排第5，但已失9球；縱使由阿根廷鋼門達米安馬天尼斯把關，但中路防守不穩。巴西中堅迪亞高卡路士聯賽復出兩仗，跟柏奧托利斯拍檔，面對狼隊及葉士域治共失3球；今場迎擊「鋒」芒畢露的拜仁，防守不穩是維拉爭勝的絆腳石。

上屆歐聯4強止步的拜仁慕尼黑，由新帥高柏尼領軍後，近期火力強勁，上仗首輪迎戰薩格勒布戴拿模狂勝9比2，破歐聯單場入球紀錄，前鋒哈利卡尼食「大四喜」。球隊直至上仗德甲遇上去屆冠軍利華古遜，才主場1比1逼和對手，季初入球狂潮稍被撲熄。但卡尼、從英超加盟的米高奧利斯、德國超新星穆斯亞拿、基拿比，以至後備的湯馬士梅拿、利萊辛尼，位位有入球能力，今晚在維拉公園球場，勢爆發精彩入球騷。