歐聯︱美斯入波聖日耳門僅和賓菲加　皇馬2:1險勝薩克達保全勝

歐聯分組賽第3輪賽事，法國的巴黎聖日耳門雖然有美斯（Lionel Messi）建功，並寫下歐聯個人攻入40支球隊的大門的紀錄，但PSG只能以1:1與主場的賓菲加賽和。至於西甲冠軍的皇家馬德里，就在主場只能以2:1擊敗烏克蘭的薩克達。

上仗打破個人攻破39支球隊的紀錄的美斯，今場在22分鐘就再度改寫紀錄，他接應尼馬（Neymar）的傳送，禁區頂射遠柱為PSG取得領先。只不過這支巴黎球隊半場前已被迫和，主隊賓菲加的傳中，丹尼路彭利拿（Danilo Pereira）將皮球撞入自己龍門，41分鐘就被追和1:1。聖日耳門下半場有多次的機會，只是球隊都未能把握，令PSG只與賓菲加打成1:1。不過PSG仍以較多的入球，以7分力壓賓菲加在榜首領先。

同組的另一場比賽，祖雲達斯就由拉比奧特（Adrien Rabiot）梅開二度，以及杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）的入球，以3:1擊敗以色列的海法馬卡比，在分組以3分排第3。