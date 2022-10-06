歐聯︱美斯入波聖日耳門僅和賓菲加　皇馬2:1險勝薩克達保全勝

歐聯分組賽第3輪賽事，法國的巴黎聖日耳門雖然有美斯（Lionel Messi）建功，並寫下歐聯個人攻入40支球隊的大門的紀錄，但PSG只能以1:1與主場的賓菲加賽和。至於西甲冠軍的皇家馬德里，就在主場只能以2:1擊敗烏克蘭的薩克達。
上仗打破個人攻破39支球隊的紀錄的美斯，今場在22分鐘就再度改寫紀錄，他接應尼馬（Neymar）的傳送，禁區頂射遠柱為PSG取得領先。只不過這支巴黎球隊半場前已被迫和，主隊賓菲加的傳中，丹尼路彭利拿（Danilo Pereira）將皮球撞入自己龍門，41分鐘就被追和1:1。聖日耳門下半場有多次的機會，只是球隊都未能把握，令PSG只與賓菲加打成1:1。不過PSG仍以較多的入球，以7分力壓賓菲加在榜首領先。
同組的另一場比賽，祖雲達斯就由拉比奧特（Adrien Rabiot）梅開二度，以及杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）的入球，以3:1擊敗以色列的海法馬卡比，在分組以3分排第3。
多蒙特4:1贏西維爾
上屆冠軍的皇家馬德里憑洛迪高高斯（Rodrygo）及雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的入球，一度領先2:0。不過烏克蘭的薩克達之後有索高夫（Oleksandr Zubkov）追回一球，最終皇馬僅以2:1擊敗對手。皇馬贏波後，以9分在F組領先，而薩克達以4分排次席，與第3的RB萊比錫只差1分，萊比錫在另一場比賽，主場以3:1擊敗些路迪。
而皇馬是目前4支西甲球隊僅有在分組排前2的隊伍，因為同日另一支西班牙球隊的西維爾，在主場以1:4不敵多蒙特，分組賽只得1分排第3。另外2支西班牙球隊巴塞及馬體會目前亦分別只得3分排分組第3及4位。