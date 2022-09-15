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體育
2022-09-15 15:12:13

歐聯︱美斯破紀錄連續18季入球　以色列球僮難掩興奮(有片)

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以色列的球僮遇到美斯即時興奮到上前擁抱。(路透社)

以色列的球僮遇到美斯即時興奮到上前擁抱。(路透社)

阿根廷球星美斯（Lionel Messi），在周三(14日)晚的歐聯分組賽，協助巴黎聖日耳門作客擊敗以色列的海法馬卡比，其中美斯一度建功為球隊追平，令他同時創下兩項歐聯紀錄，並超越宿敵的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）。

聖日耳門在作客以色列的這場比賽，其實並不輕鬆，球隊上半場24分鐘就被對手先攻破大門。不過美斯在37分鐘為PSG追平，而他創下了連續18個球季在歐聯都取得入球以及在39個對手身上取得入球的紀錄。其中美斯原本與C朗同樣在38支球隊取得入球，因此在這個入球後，他超越了C朗，獨享這項紀錄。而PSG下半場再由基利安麥巴比（Kylian Mbappe）以及尼馬（Neymar）的入球，以3:1反勝對手。

在比賽前，一班以色列的球僮在見到美斯已經興奮不已，更有女童即時上前擁抱。而海法馬卡比的球員都渴望換得美斯的球衣，並由阿斯利（Omer Atzili）換得之後，他立即穿上身。

海法馬卡比的阿斯利換得美斯球衣。(路透社) 有球迷比賽途中闖入球場與美斯擁抱。(美聯社)
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