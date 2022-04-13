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體育
2022-04-13 11:20:53

歐聯︱賓斯馬加時做救星　皇馬激戰120分鐘淘汰車路士

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賓斯馬加時上半場建功，為皇馬取得晉級資格。(路透社)

賓斯馬加時上半場建功，為皇馬取得晉級資格。(路透社)

13次歐聯冠軍的皇家馬德里，在周二(12日)晚的歐聯八強次回合，在差點出局的邊沿，先後由洛迪高高斯（Rodrygo）在法定時間為球隊追平總比數4:4，加上賓斯馬（Karim Benzema）加時的關鍵入球，帶領球隊以總數數5:4擊敗爭取衞冕的車路士，驚險之下取得四強的席位。

首回合憑着賓斯馬大演帽子戲法，皇馬得以3:1作客擊敗車路士。不過球隊的優勢，很快就被車路士收窄。美臣蒙特（Mason Mount）15分鐘的入球，為作客的車路士先開紀錄。賽前指要回落後相當艱難，但也不是沒有可能的車路士，下半場再由魯迪格（Antonio Rudiger）接應角球的頭槌，51分鐘為車路士追平總比數至3:3。車路士之後再有一次機會，只是馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）的入球被球證經VAR後，指犯規在先而無效。

不過，車路士在75分鐘還是見到奇跡的機會，迪姆華拿（Timo Werner）與隊友的配合，殺入禁區避過兩個皇馬守將後射入，為車路士取得今場3:0的領先，並在總比分領先皇馬4:3。但是後備入替的洛迪高高斯5分鐘後接應隊友的長傳，禁區內射入，為皇馬將總比分追平。

雙方在法定90分鐘，總比數打成4:4平手，令比賽要進入加時。在90分鐘曾有一次攻門中楣的賓斯馬，在96分鐘的一次反擊接應隊友的傳中頭槌頂入，為皇馬再度於總比數領先。而之後車路士都未能再取得入球，結果皇馬在驚險之下，以總比數5:4險勝車路士取得四強的席位。

杜曹：我們已沒留下遺憾

車路士領隊杜曹（Thomas Tuchel）賽後表示：「這是我們能夠承受的失敗，因為我們已沒有留下任何的遺憾。我們本來不是會輸的，我們只是不夠幸運。」他再指：「我們需要克服重大的落後，是因為我們首回合的重要失誤，而今日的失球都是來自我們的錯誤。他們藉着這些失誤以及個人質素取得優勢，而這已足夠，因為我們兩回合犯下太多重要錯誤。」

美臣蒙特的入球，為車路士打開紀錄。(路透社)

美臣蒙特的入球，為車路士打開紀錄。(路透社)

一度為車路士追平總比數的魯迪格就指：「正面的是，我們沒有放棄到。不是很多球隊可以從落後之下反超皇馬，而我們做到了。不過在兩回合如果像我們犯下這些錯誤，你就得受到懲罰。這對我們來說是去拚還是坐以待斃，我想賽前不是所有人都覺得我們可以贏3:0，而他們有僕莫迪歷（Luka Modric）和賓斯馬這種質素的球員。

皇馬戲劇性反勝車路士晉級。(路透社) 爭取衞冕的車路士在八強被淘汰。(路透社) 為車路士追平的魯迪格賽後感到失望。(路透社)
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