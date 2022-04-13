歐聯︱賓斯馬加時做救星　皇馬激戰120分鐘淘汰車路士

13次歐聯冠軍的皇家馬德里，在周二(12日)晚的歐聯八強次回合，在差點出局的邊沿，先後由洛迪高高斯（Rodrygo）在法定時間為球隊追平總比數4:4，加上賓斯馬（Karim Benzema）加時的關鍵入球，帶領球隊以總數數5:4擊敗爭取衞冕的車路士，驚險之下取得四強的席位。
首回合憑着賓斯馬大演帽子戲法，皇馬得以3:1作客擊敗車路士。不過球隊的優勢，很快就被車路士收窄。美臣蒙特（Mason Mount）15分鐘的入球，為作客的車路士先開紀錄。賽前指要回落後相當艱難，但也不是沒有可能的車路士，下半場再由魯迪格（Antonio Rudiger）接應角球的頭槌，51分鐘為車路士追平總比數至3:3。車路士之後再有一次機會，只是馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）的入球被球證經VAR後，指犯規在先而無效。
一度為車路士追平總比數的魯迪格就指：「正面的是，我們沒有放棄到。不是很多球隊可以從落後之下反超皇馬，而我們做到了。不過在兩回合如果像我們犯下這些錯誤，你就得受到懲罰。這對我們來說是去拚還是坐以待斃，我想賽前不是所有人都覺得我們可以贏3:0，而他們有僕莫迪歷（Luka Modric）和賓斯馬這種質素的球員。