歐聯︱賓斯馬加時做救星　皇馬激戰120分鐘淘汰車路士

不過，車路士在75分鐘還是見到奇跡的機會，迪姆華拿（Timo Werner）與隊友的配合，殺入禁區避過兩個皇馬守將後射入，為車路士取得今場3:0的領先，並在總比分領先皇馬4:3。但是後備入替的洛迪高高斯5分鐘後接應隊友的長傳，禁區內射入，為皇馬將總比分追平。

雙方在法定90分鐘，總比數打成4:4平手，令比賽要進入加時。在90分鐘曾有一次攻門中楣的賓斯馬，在96分鐘的一次反擊接應隊友的傳中頭槌頂入，為皇馬再度於總比數領先。而之後車路士都未能再取得入球，結果皇馬在驚險之下，以總比數5:4險勝車路士取得四強的席位。

杜曹：我們已沒留下遺憾

車路士領隊杜曹（Thomas Tuchel）賽後表示：「這是我們能夠承受的失敗，因為我們已沒有留下任何的遺憾。我們本來不是會輸的，我們只是不夠幸運。」他再指：「我們需要克服重大的落後，是因為我們首回合的重要失誤，而今日的失球都是來自我們的錯誤。他們藉着這些失誤以及個人質素取得優勢，而這已足夠，因為我們兩回合犯下太多重要錯誤。」