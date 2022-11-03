歐聯︱賓菲加力壓聖日耳門奪首名　祖雲達斯6戰5負轉戰歐霸

葡萄牙的賓菲加在歐聯分組賽，在下半場攻入5球之下，以6:1作客大勝以色列的海法馬卡比，以作客入球較多而力壓同組擊敗祖雲達斯的巴黎聖日耳門，取得首名晉級16強，而祖雲達斯再輸之後，分組6戰取得1勝5負的戰績轉戰歐霸盃。

賽前巴黎聖日耳門雖然與賓菲加同分，但在得失球有4球的優勢。作客的賓菲加在20分鐘雖然由干卡路（Goncalo Ramos）的頭槌領先，不過主隊6分鐘後由VAR確認下獲得12碼，並由蘇里南國腳的卓尼（Tjaronn Chery）射入追平。半場雙方僅打成1:1。

然而下半場的比賽變得一面倒，先是彼達穆沙（Petar Musa）在59分鐘前柱衝前頂入，為賓菲加再度領先。之後阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）以及拉法施華（Rafa Silva）各入一球，令這支葡萄牙代表在73分鐘擴大比數至4:1。而軒歷基阿拿奧祖（Henrique Araujo）在88分鐘為賓菲加再入一球，令球隊取得首名的希望。在補時階段，面對戰意全失的海法馬卡比，祖奧馬里奧（Joao Mario）20多碼外的遠射，令賓菲加以6:1大勝一場。

聖日耳門16強或遇強隊

由於同組另一場比賽，原本首名的聖日耳門只以2:1小勝祖雲達斯，賓菲加賽後與聖日耳門同得14分，兩隊在對賽兩場均踢平1:1，並且同以入16球失7球，最終以分組賽的作客入球，賓菲加以9球比聖日耳門的6球為多，令賓菲加得以取得首名。而聖日耳門以次名晉級下，16強將有機會被抽中曼城、皇家馬德里及拜仁慕尼黑等熱門球隊。至於祖雲達斯再輸之後，雖然仍以得失球較佳壓過海法馬卡比，以第3名轉戰歐霸盃，不過球隊在分組6場輸足5場。