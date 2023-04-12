歐聯｜車仔撼皇馬 林柏特領軍望重溫美夢

重溫美夢？！再掌億萬大軍車路士帥印至季尾的林柏特，今晚香港時間深夜在8強首回合，率兵作客硬撼衛冕的皇家馬德里(13/04 03:00)，能否製造驚喜，一顯教波功力，備受矚目。

2012年，林柏特以隊長身份，在當時領軍不足3個月的車路士主帥迪馬堤奧麾下，於歐聯決賽互射12碼打敗拜仁慕尼黑，首度封王歐聯，極度夢幻；11年後的今天，上周第二度接掌帥印、當看守領隊的林柏特，在上輪「首戰」英超即吃悶棍，0比1受挫狼隊後，即面對更大考驗，在球隊極度低迷下，要在班拿貝硬撼「銀河艦隊」皇馬。

「林伯」賽前接受官網訪問時稱，明白外界的想法及比較，但說：「在外邊有浪漫的想法，但實際上我們要面對皇馬，若晉級要鬥拜仁或曼城，非常難踢；現時只能集中精神應付周三一戰及面前的挑戰。」他並指當年有中堅泰利、門將施治及前鋒杜奧巴這些富經驗大將，跟現時的新軍車路士難以相比。

今屆車路士在美國班主保希利豪花逾5.5億英鎊擴軍，但跟成績全不成正比，季內已換上第4位領隊；目前聯賽排第11位，前任正式主帥樸達上圈領軍淘汰多蒙特，但球隊近4仗英超不勝，火力持續虛弱。攻中美臣蒙特原本可以在歐聯停賽後復出，但近期受傷患困擾，不過完全康復的法國防中尼高路簡迪夥拍逾億英鎊身價的安素費南迪斯，將會是8強兩回合，截擊皇馬進攻的重要橋頭堡。