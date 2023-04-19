歐聯︱車路士主場再輸兩粒　皇馬輕鬆晉級四強

曾經帶領車路士奪得歐聯冠軍的林伯特（Frank Lampard），再次以暫代主帥的身份帶領藍戰士在歐聯的八強，主場面對上屆冠軍的皇家馬德里。不過在洛迪高高斯（Rodrygo）梅開二度之下，車路士以0:2不負皇馬，兩回合輸0:4被淘汰。
首回合落後2球，藍戰士在開賽不久有一個大好機會，不過尼高路簡迪（N'Golo Kante）補射射斜，未能為車路士追回一球之後。作客的皇馬開始站穩，只是莫迪歷（Luka Modric）的傳送或是自己攻門都無功而還，而古古列拿（Marc Cucurella）完半場的近門起腳，又被皇馬門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）擋出，兩隊半場互無紀錄。
洛迪高梅開二度
然而，換邊後車路士終於失守，皇馬58分鐘一次快速反擊，洛迪高高斯右路的突破，禁區再傳予左邊的雲尼斯奧斯祖尼亞（Vinicius Junior），後者因為射門角度窄，於是回傳洛迪高，並為皇馬率先打開紀錄。到80分鐘，皇馬再由費特歷高華維迪（Federico Valverde）的突破，同樣在禁區傳給無人看管的洛迪高，為皇馬再射入空門。而皇馬最終亦以2:0，在次回合再贏多次車路士，兩回合以4:0的比數淘汰藍戰士晉級。