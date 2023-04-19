歐聯︱車路士主場再輸兩粒　皇馬輕鬆晉級四強

曾經帶領車路士奪得歐聯冠軍的林伯特（Frank Lampard），再次以暫代主帥的身份帶領藍戰士在歐聯的八強，主場面對上屆冠軍的皇家馬德里。不過在洛迪高高斯（Rodrygo）梅開二度之下，車路士以0:2不負皇馬，兩回合輸0:4被淘汰。

首回合落後2球，藍戰士在開賽不久有一個大好機會，不過尼高路簡迪（N'Golo Kante）補射射斜，未能為車路士追回一球之後。作客的皇馬開始站穩，只是莫迪歷（Luka Modric）的傳送或是自己攻門都無功而還，而古古列拿（Marc Cucurella）完半場的近門起腳，又被皇馬門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）擋出，兩隊半場互無紀錄。