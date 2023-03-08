歐聯︱車路士主場省兩粒　次回合反勝多蒙特晉八強

英超的車路士，在歐聯16強的次回合，憑夏維斯（Kai Havertz）下半場射入關鍵的12碼，主場以2:0擊敗德甲的多蒙特，並以總比數2:1將對手淘汰出局。

首回合落後一球，返到主場車路士當然希望追平。不過夏維斯在禁區內的勁射中內柱彈出，未能為藍戰士追平。直到上半場末段的43分鐘，史達寧（Raheem Sterling）接應隊友的地波傳中，想立即起腳，但卻因為自己的失誤變成控球，之後對手雖然踢到皮球，卻未能解圍之下，他再補上一腳，令史達寧無心插柳下為車路士領先。