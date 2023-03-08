歐聯︱車路士主場省兩粒　次回合反勝多蒙特晉八強

英超的車路士，在歐聯16強的次回合，憑夏維斯（Kai Havertz）下半場射入關鍵的12碼，主場以2:0擊敗德甲的多蒙特，並以總比數2:1將對手淘汰出局。
首回合落後一球，返到主場車路士當然希望追平。不過夏維斯在禁區內的勁射中內柱彈出，未能為藍戰士追平。直到上半場末段的43分鐘，史達寧（Raheem Sterling）接應隊友的地波傳中，想立即起腳，但卻因為自己的失誤變成控球，之後對手雖然踢到皮球，卻未能解圍之下，他再補上一腳，令史達寧無心插柳下為車路士領先。
換邊後車路士一次的右路傳中，馬里奧斯禾夫（Marius Wolf）被指手球，球證翻看VAR後，決定判處12碼。夏維斯第一次施射中柱彈出，不過球證之後再翻看VAR，指多蒙特球員在夏維斯施射時走入禁區，車路士獲重射的機會，而今次夏維斯終於射入，令車路士將比數領先至2:0，同時總比數亦足以淘汰多蒙特。
賓菲加5:1大破布魯日
車路士主帥波特（Graham Potter）賽後表示：「我們面對是一支做得很好的球隊，不過經過兩場的比賽，我覺得我們是值得晉級，這是特別的一夜。而同日的另一場16強，葡萄牙的賓菲加主場以5:1擊敗比利時的布魯日，並以總比數7:1淘汰對手晉級8強。