歐聯︱車路士作客克羅地亞輸波　夏蘭特兩球助曼城大勝西維爾

歐聯分組賽開鑼，在英超聯賽表示反覆的車路士，來到歐洲賽場亦表現未如理想。即使新加盟的奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）初次為球隊上陣，但藍戰士還是作客克羅地亞以0:1不敵薩格勒布戴拿模。
抽籤與薩爾斯堡紅牛及AC米蘭同組，首仗先對較弱的東歐隊伍薩格勒布戴拿模，車路士卻不見得有好處。在13分鐘更被對手一次的反擊，由克羅地亞國腳的奧鍚（Mislav Orsic）單刀，為主隊取得領先。之後車路士雖然強攻，但是薩格勒布戴拿模的反擊更見優勢，只是車路士門將的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）未有再失守。但車路士最後，仍以0:1的比數不敵薩格勒布戴拿模，在近5場比賽輸第3場。
杜曹指問題在於自己
車路士領隊的杜曹（Thomas Tuchel）賽後指：「我們清楚不在狀態，我們是有需要進入狀態，並可以進入狀態。所以問題在於我，也在於我們，我們要尋找解決的辦法。」他再表示：「在這時刻，一切都錯過了，有很多分析，我是原因之一。我對自己很生氣，我也對我們表現生氣。」杜曹指：「我們需要做得更好。我們未完的，我們都不快樂，但我想我們在好的方向，我對這表現很驚訝。」
曼城4球大勝西維爾
不過另一支英超隊伍的曼城，在面對西維爾的比賽就表現輕鬆。射手夏蘭特（Erling Haaland）在20分鐘先接應隊友傳中撞入之後，下半場更有菲爾科頓（Phil Foden）禁區頂再射入一球，而夏蘭特在67分鐘把握科頓射門被擋出不遠補中，攻入今場的第2個入球，加上魯賓戴亞斯（Ruben Dias）補時建功，藍月亮最終作客以4:0擊敗西維爾。
曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示：「當我們在這裡表現得更好時，菲爾（科頓）為我們取得第2個漂亮的入球，之後一切都變得更輕易，我們可以更多的控球。有時我們想衝快一點，因為有艾寧（夏蘭特）在。他就是有這種吸引力，我們想更多進攻，但我們應更有耐性。我想他的整個職業生涯的數據，不僅在這，都是非常相似。就是因為他有很難以置信的入球觸覺，因此我們有難以置信的入球數字，而我們也希望這可繼續。」