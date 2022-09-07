歐聯︱車路士作客克羅地亞輸波　夏蘭特兩球助曼城大勝西維爾

歐聯分組賽開鑼，在英超聯賽表示反覆的車路士，來到歐洲賽場亦表現未如理想。即使新加盟的奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）初次為球隊上陣，但藍戰士還是作客克羅地亞以0:1不敵薩格勒布戴拿模。

抽籤與薩爾斯堡紅牛及AC米蘭同組，首仗先對較弱的東歐隊伍薩格勒布戴拿模，車路士卻不見得有好處。在13分鐘更被對手一次的反擊，由克羅地亞國腳的奧鍚（Mislav Orsic）單刀，為主隊取得領先。之後車路士雖然強攻，但是薩格勒布戴拿模的反擊更見優勢，只是車路士門將的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）未有再失守。但車路士最後，仍以0:1的比數不敵薩格勒布戴拿模，在近5場比賽輸第3場。

杜曹指問題在於自己

車路士領隊的杜曹（Thomas Tuchel）賽後指：「我們清楚不在狀態，我們是有需要進入狀態，並可以進入狀態。所以問題在於我，也在於我們，我們要尋找解決的辦法。」他再表示：「在這時刻，一切都錯過了，有很多分析，我是原因之一。我對自己很生氣，我也對我們表現生氣。」杜曹指：「我們需要做得更好。我們未完的，我們都不快樂，但我想我們在好的方向，我對這表現很驚訝。」