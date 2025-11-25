歐聯｜車路士古古列拿倒戈母會巴塞　惡鬥耶馬爾

對於古古列拿，這場比賽有着非一般的情感意義，「對我和我的家人而言，這是一場非常特別的比賽。我不會再想自己當初是否應該留在巴塞，我相信一切皆有因由。我對目前的職業生涯感到非常滿意，希望這場賽事取得勝利。」

古古列拿於巴塞隆拿青訓出身，但在一隊鮮有機會上陣，先後轉會基達菲及白禮頓，2022年才轉投車路士，已在藍軍站穩陣腳。

讚耶馬爾水平高

巴塞的當家球星耶馬爾（Lamine Yamal）傾向右路推進，古古列拿作為左後衞，將會有很多機會進行惡鬥。談到西班牙國家隊隊友耶馬爾，古古列拿承認挑戰不少，強調已做足準備，「他已達到很高水平，是非常出色球員。我對他略有認識，而且我擁有隊友支援，這將會是一場艱難的比賽。」

但談到最深刻的巴塞球員，古古列拿則說是另一西班牙同鄉——柏迪（Pedri）。

「柏迪是最令我驚喜的球員。他上季以及今季開局的表現非常出色，很容易看出他是一名不同級別的球員。可惜他現在受傷。他永遠想要球，從不輕易失誤。像巴塞這樣強調壓迫的球隊，非常需要這類型的球員。」