歐聯︱車路士抽正對皇馬　馬體會再訪曼市鬥曼城

歐聯八強至決賽在今日(18日)完成抽籤，其中衞冕的車路士就抽中皇家馬德里，至於馬德里體育會就連續兩圈面對曼徹斯特市的球隊曼城。

歐聯、歐霸盃以及歐協聯的八強今日在歐洲足協的總部進行抽籤，其中上屆歐聯冠軍的車路士，會對上皇馬。車路士目前受到英國政府的限制，今次對皇馬將不能發售門票，而作客亦僅能花2萬英鎊。至於另一支馬德里球會的馬體會，繼16強對上曼聯之後，在八強會對另一支曼徹斯特球隊的曼城。而這兩組對賽勝方，將會在四強碰頭。

至於德國僅餘的代表拜仁慕尼黑，將會對西班牙的維拉利爾。黃色潛水艇在16強次回剛以3:0作客擊敗意大利的祖雲達斯。而餘下的對賽，為葡萄牙代表賓菲加對英格蘭的利物浦，而他們的勝方亦會在四強對拜仁或維拉利爾。

歐霸巴塞先鬥法蘭克福

在歐霸盃方面，西甲的巴塞羅那將會對德國的法蘭克福，勝方會對英格蘭的韋斯咸或法甲的里昂；至於意甲的唯一代表阿特蘭大的對手是德甲的RB萊比錫，而他們的勝方，會對布拉加與格拉斯哥流浪的勝方。

歐協聯方面，英格蘭代表李斯特城八強會對荷蘭的PSV燕豪芬，而出線的球隊會碰上挪威的神奇球隊波杜基林特或由摩連奴領軍的羅馬。而另外一組四強路線，荷蘭飛燕諾會先對捷克布拉格斯拉維亞，而法國的馬賽會對希臘球會PAOK。

歐聯八強對賽

曼城（英格蘭） 對 馬德里體育會（西班牙）

車路士（英格蘭） 對 皇家馬德里（西班牙）

賓菲加（葡萄牙） 對 利物浦（英格蘭）

維拉利爾（西班牙） 對 拜仁慕尼黑（德國）

歐霸盃八強對賽

RB萊比錫（德國） 對 阿特蘭大（意大利）

布拉加（葡萄牙） 對 格拉斯哥流浪（蘇格蘭）

韋斯咸（英格蘭） 對 里昂（法國）

法蘭克福（德國） 對 巴塞羅那（西班牙）

歐協聯八強對賽

李斯特城（英格蘭） 對 PSV燕豪芬（荷蘭）

波杜基林特（挪威） 對 羅馬（意大利）

飛燕諾（荷蘭） 對 布拉格斯拉維亞（捷克）

馬賽（法國） 對 PAOK（希臘）